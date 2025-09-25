Colo Colo no lo ha pasado nada de bien esta temporada y, pese a que cambió de técnico, sufrió un nuevo revés. El Cacique perdió la Supercopa ante la U y se fue a descansar en Fiestas Patrias con la mira puesta en el regreso a las prácticas. Eso sí, con un cambio de planes de última hora.

Y es que cuando todos esperaban que el plantel volviera a los trabajos el sábado pasado, el plantel recibió un día extra libre, lo que de inmediato causó molestia en los hinchas. Muchos no entendieron por qué les daban más relajo a un plantel que tiene solo una competencia y tendrá una enorme pausa con el parón por el Mundial Sub 20. Es por ello que Fernando Ortiz decidió sacar la voz.

El técnico albo habló en conferencia de prensa y tocó distintos temas, entre ellos lo ocurrido con el descanso de sus jugadores. Ahí no sólo tiró palos a todas partes, sino que puso el pecho a las balas y dejó en claro que es él quien tiene las riendas tomadas.

Fernando Ortiz le resta importancia al día extra de vacaciones en Colo Colo

El día extra de vacaciones en Fiestas Patrias que tuvo Colo Colo sigue dando que hablar entre los hinchas. No son pocos los que no están de acuerdo con darle libre a un equipo que necesita trabajo para salir de su crisis, por lo que hoy en el Estadio Monumental decidieron acabar con la polémica.

Fernando Ortiz le restó importancia al día extra de descanso que tuvo Colo Colo. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz habló en conferencia de prensa y fue consultado por la situación, dando una inesperada respuesta. “En una institución tan grande tantas cosas pueden salir, que uno piensa, que uno deja, que pone, que vuelve, que no vuelve…“.

“Todo eso a mí no me preocupa, soy el que toma decisiones y considera qué momentos es oportuno para entrenar o no. Lo he vivido en otros clubes y mi cabeza está puesta en mi foco“, remarcó.

De hecho, Fernando Ortiz se mostró contrario a la pausa que tendrá el torneo, aunque feliz por el motivo. “Me parece que es un excesivo tiempo para retomar la liga, pero feliz de ver un Mundial de juveniles“.

Finalmente, remarcó que no se presiona con el tiempo que tarde el equipo en mostrar su trabajo. “No me pongo tiempo, para los entrenadores siempre es un enemigo por decir. Ojalá ver mañana la idea que puedo llegar a tener para ver un Colo Colo mejor“.

Fernando Ortiz apaga casi con bencina una polémica que no le hace nada de bien a Colo Colo. El Cacique tiene que ponerse al día antes de la pausa del torneo, en la que espera seguir poniéndose a tono y así reaccionar en la recta final de la temporada.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz y Colo Colo siguen trabajando para lo que será el partido pendiente ante Deportes Iquique. El Cacique hará de local ante los Dragones Celestes este viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones del torneo

