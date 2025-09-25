La llegada de Fernando Ortiz a Colo Colo le ha dado no sólo aire a un equipo que estaba complicado. El técnico también ha aprovechado de darle más rodaje a los juveniles del Cacique, los que podrían tener más oportunidades con él.

Ya días atrás en la Supercopa ante la U hubo varias sorpresas de la cantera en la banca, pero el contexto impidió que pudieran sumar minutos. Sin embargo, previo al duelo pendiente con Deportes Iquique el DT aprovechó para enviarles un claro mensaje si quieren ser parte de su proceso.

Fernando Ortiz le pide a los juveniles mostrarse para ser titulares en Colo Colo

Para Fernando Ortiz, la cantera de Colo Colo es muy importante para lo que será su proyecto. Este jueves en conferencia de prensa el DT aprovechó para hablar al respecto, dejándole un mensaje a los juveniles si es que quieren sumar minutos.

“Creo que los jóvenes son el producto y el valor de la institución. Hay jóvenes considerados, todavía no lo decido, pero están en mi cabeza para mañana y hacia adelante“, comenzó explicando.

En esa misma línea, el técnico enfatizó en que “a mí me gusta y trato de darles seguimiento para, el día de mañana si tienen posibilidades de jugar, bienvenido sea. Si tengo lesiones, expulsiones o hacer un trabajo, tanto Tito como Andrés hacen un trabajo muy bueno“.

Fue ahí que Fernando Ortiz aprovechó de avisarle a los juveniles la condición que les pone para considerarlos. “Ojalá darles oportunidades, me gusta hacerlo si se lo merecen y si lo hacen mejor que el profesional. Si está mejor, verán que jugará y lo he demostrado el otro día con Chino (Leandro Hernández). Hay buena cantera, tienen que aprovechar su oportunidad“.

En la misma línea del fútbol joven, el DT se mostró contrario a una pausa tan larga en el torneo, pero valoró que sea para ver nuevas caras. “Me parece que es un excesivo tiempo para retomar la liga, pero feliz de ver un Mundial de juveniles. No me pongo tiempo, para los entrenadores siempre es un enemigo por decir. Ojalá ver mañana la idea que puedo llegar a tener para ver un Colo Colo mejor“.

Fernando Ortiz también abordó la polémica medida de Nicolás Córdova con los celulares durante el Mundial Sub 20. “Yo no soy de meterme mucho en eso, hoy en día los entrenadores nos tenemos que amoldar y tener ese progreso de renovar. Si hace 20 años el celular estuvo en una concentración, no era algo prohibido. Hoy tienes que amoldarte, si lo quieren usar no voy a interceder, es su vida. Siempre y cuando rindan. En esas cosas no soy de molestar“.

Finalmente, aseguró que el tema de las redes sociales es algo con lo que deben convivir y no marginarlas. “Siempre dije que las redes sociales es un mal necesario para mí. Vivimos con eso, hay que adaptarse. Mientras mi cabeza esté tranquila y decida lo mejor… nos podemos equivocar, trataremos de trabajar para no hacerlo. Las redes sociales son un mal necesario“.

Fernando Ortiz espera que los juveniles de Colo Colo demuestren que pueden ser opción para la recta final de la temporada. El DT ruega por su destape, pero no regalará oportunidades si no dejan claro que están capacitados.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Fernando Ortiz espera que los juveniles de Colo Colo le den confianza para tenerlos como titulares en el próximo desafío. El Cacique recibe a Deportes Iquique por la Liga de Primera este viernes 26 de septiembre a partir de las 19:00 horas.

Así está Colo Colo en la tabla de la Liga de Primera 2025