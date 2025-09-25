Nicolás Córdova cuenta las horas para el debut de la Roja Sub 20 en el Mundial que organiza Chile. La escuadra nacional iniciará la fase de grupos frente a Nueva Zelanda este sábado 27 de septiembre. Evidentemente, todo el foco está puesto en el torneo.

Por eso mismo, el director técnico de la selección chilena para menores de 20 años ha ideado un plan para alejar a los jugadores del ruido que hay en las redes sociales. Y aplicó una medida radical para conseguir su objetivo. “Después de las 22 horas ninguno tiene su celular”, contó la periodista Carolina Muñoz en TNT Sports.

“Lo entregan voluntariamente y lo recuperan por la mañana. Para evitar que se queden pegados en redes sociales y todos los comentarios y la presión para ellos. Se los retienen durante las noches”, añadió la citada comunicadora en su despacho para el programa Pelota Parada.

Nicolás Córdova no quiere dejar detalles al azar. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

Por cierto, esa restricción no es lo único que se ha hecho con los futbolistas citados a la competencia. “Les hacen entrevistas falsas cuando les toque declarar. Para que estén acostumbrados a hablar con la prensa les están haciendo dinámicas para simular entrevistas”, afirmó Caro Muñoz.

Nicolás Córdova también fue muy riguroso con otro aspecto de la Roja Sub 20 que cuenta las horas para estrenarse en el Mundial de la categoría. “Una de sus exigencias es que los jugadores cumplan los estándares físicos”, contó la citada reportera de TNT Sports.

Una cuestión que Córdova ya había dado a entender en varias declaraciones públicas. Otro punto que el DT debe ordenar es la rotación de lugares para entrenar. “No están concentrados en Pinto Durán. Duermen en un hotel de Vitacura”, expuso Carolina Muñoz.

“Y van a entrenar en la Escuela de oficiales de Carabineros, en Quilín y en el complejo Santa Anita de Lo Prado. Todas las selecciones van a rotar los centros de entrenamiento”, culminó la periodista sobre la cita, que tendrá a Chile en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.