En medio de una temporada que no ha sido la mejor, Arturo Vidal por fin tuvo una jornada destacada en Colo Colo. El King fue una de las figuras del Cacique en el triunfo por 4 a 0 ante Deportes Iquique con el que vuelven a la pelea por copas internacionales.

El mediocampista había recibido un claro mensaje de Fernando Ortiz días atrás, avisándole que no tiene el puesto asegurado. Sin embargo, con la suspensión de Esteban Pavez entró como titular a cumplir un rol que pocas veces se le ve y que saca una de sus mejores versiones: ser el volante de corte.

Si seguirá utilizando ese puesto es todo un misterio, pero su nuevo entrenador ya da luces de lo que quiere. Así por lo menos lo dejó claro tras el encuentro, donde le dedicó palabras al King y explicó por qué decidió usarlo en esa zona de la cancha.

Fernando Ortiz explica el nuevo rol de Arturo Vidal en Colo Colo

La goleada de Colo Colo ante Deportes Iquique tuvo, entre otras cosas, a un Arturo Vidal que por fin supo destacar. Más allá de perder algunos balones, el King fue el pilar del mediocampo del Cacique jugando más retrasado y no tan suelto como era con Jorge Almirón.

Arturo Vidal retrocedió en la cancha y fue clave para Colo Colo. Foto: Photosport.

Tras el encuentro, Fernando Ortiz habló con los medios de comunicación y abordó lo que fue la actuación del volante. Ahí no sólo lo destacó, sino que explicó sus razones para que jugara más cerca de los centrales y no tan arriba.

“Con respecto a Arturo, es una posición que conoce, una posición que en este caso con el rival de turno sabíamos que necesitábamos una distribución de juego importante y una circulación… y él te la podía dar“, señaló el estratega albo.

Si bien evitó dar mayores detalles, el DT sí enfatizó en que Arturo Vidal entiende a la perfección lo que está buscando. “La charla que yo tuve con él queda entre nosotros, pero él sabe realmente lo que yo quiero y pretendo para el equipo”.

Finalmente, valoró que el mediocampista haya marcado. “Se encontró con un gol, eso es algo bueno que él insiste y sabemos lo que le da Arturo al equipo, como todos sus compañeros“.

Arturo Vidal deja de lado un año para el olvido y se pone a las órdenes de un Fernando Ortiz que ya le hace notar un rol distinto. El King fue figura, pero ahora deberá pelear un lugar en el Cacique si es que quiere mantenerse sumando minutos.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Con su actuación ante Deportes Iquique, Arturo Vidal llegó a los 23 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 1.582 minutos que acumula en la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de la programación de sus amistosos, por ahora Colo Colo pone la mira en la vuelta de la Liga de Primera tras el receso. El próximo 19 de octubre con horario por definir el Cacique visita al líder Coquimbo Unido.

