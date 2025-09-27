Colo Colo se sacó la rabia de haber perdido la Supercopa ante la U y volvió al triunfo en un momento clave para soñar con torneos internacionales. El Cacique goleó por 4 a 0 a Deportes Iquique en la Liga de Primera, con lo que se mete a pelear en la parte alta.

El Eterno Campeón se sacudió de lo ocurrido días atrás y mostró quizás una de sus mejores versiones en lo que va de temporada. Todo esto de la mano de Fernando Ortiz, quien pareciera haberle encontrado la forma a su idea, una que ilusiona a los históricos.

La propuesta que está implementando el DT para sacar al Cacique de su crisis dejó más que conformes a antiguas figuras del club. A eso se suman dos jugadores que se llevaron todos los aplausos.

Glorias de Colo Colo aplauden la propuesta de Fernando Ortiz

Los históricos de Colo Colo ven con optimismo lo que pueda hacer Colo Colo en el cierre de la temporada junto a Fernando Ortiz. La goleada ante Deportes Iquique sacó una de las mejores versiones del Cacique en el año y no son pocos los que se ilusionan.

La propuesta de Fernando Ortiz encantó a los históricos de Colo Colo. Foto: Photosport.

En conversación con RedGol, Jorge Coke Contreras alabó lo hecho por el Tano desde su arribo. “Dominador total, jugando bien, moviendo la pelota pero con el colista que quizás lo complicó poco. Igual Colo Colo mostró cosas interesantes que hacen ver que tiene un buen plantel“.

Ricardo Dabrowski fue otro de los que se sumó a los elogios. “Si hay contundencia, obviamente refleja lo mejor y lo que muchas veces careció Colo Colo, que era contundencia. Un 4 a 0 qué se puede decir, ojalá que sea el inicio de buenos resultados pero que sean continuos. Habrá que esperar, cuando hay rendimientos y contundencia, el análisis es más simple“.

“Siempre cuando hay un resultado positivo todo es bonito. Cuando gana con contundencia se dice que estaba bien parado, que jugaron en sus puestos, que el equipo está bien trabajado. Todo lo que se dice, pero esperemos que surja una levantada en el rendimiento y los resultados“, añadió.

Alejandro Hisis no se quedó atrás y también valoró que fue un “triunfo super claro. Muy dinámico el equipo, muy bien. Me gustó. Jugó bien Colo Colo, Iquique no pudo ni mostró nada“.

Ya al hablar de figuras, para Coke Contreras hubo un nombre que destacó por sobre el resto. “Me gustó harto el chico Méndez, lo hizo bastante bien acompañando, llegando al área rival. Fue un buen partido para Colo Colo y eso ilusiona al hincha de que el equipo puede mejorar jugando de esta manera“.

Por su parte, Alejandro Hisis apuntó a varios pero a uno en particular. “Cepeda sigue en un momento increíble, Pizarro el pase que mete en el primer gol a Bolados es impresionante. Isla también me gustó mucho, Aquino que tiene esas cosas de talentoso. Fue un equipo muy dinámico, construyó rápido y ágil. Pero siempre Cepeda es la nota principal“.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Fernando Ortiz y Colo Colo tendrán amistosos por confirmar, por lo que por ahora sólo tienen un partido confirmado por delante. El próximo 19 de octubre con horario por definir, el Cacique visita a Coquimbo Unido por la Liga de Primera.

Así queda Colo Colo en la tabla de posiciones del torneo