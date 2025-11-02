Casi como en tono de amenaza, y antes las críticas que recibió tras su vuelta a las canchas, el delantero argentino Javier Correa dejó entrever que está meditando la opción de irse de Colo Colo, pese a que tiene contrato vigente hasta diciembre del 2027.

“El año fue difícil y los dirigentes en diciembre tendrán que tomar decisiones, quién se queda, quién se va, ellos decidirán si estuvimos a la altura. Es un club grande y hay que sacar conclusiones. Decidirán ellos si tengo que seguir o no“, afirmó el cordobés.

Declaraciones que provocaron reacción en una leyenda de Colo Colo, como es Ricardo Mariano Dabrowski, campeón de América en 1991 que en conversación con RedGol le enrostró a Correa la inmadurez de sus dichos, pues es de los más experimentados del equipo.

Sobre la forma en que el argentino respondió a las críticas en su contra, donde afirmó que “me chupa un huevo lo que me digan“, el Polaco respondió que “estamos hablando de un jugador que tiene mucho mucha experiencia, no debiera de generarle inconvenientes la presión de querer hacer un gol tras volver de una larga lesión”.

“Es un jugador experimentado, entonces la ansiedad y el nerviosismo no se deberían apoderar de él, se supone que tiene la experiencia para encontrar calma a la hora de definir y a partir de ahí debería tomar mejores decisiones”, le enrostró Dabrowski a Correa.

Los números del cordobés en 2025

Javier Correa llegó a Colo Colo en julio del 2024 y desde esa fecha a la actualidad, respondió con goles a la alta expectativa que se generó luego que compraran su pase a Estudiantes de La Plata, en poco más de US$2 millones de dólares.

En lo que va del presente año, pese a sus lesiones, el argentino es el máximo goleador del Cacique en la temporada, con un total de 15 tantos en 30 juegos, donde estuvo en cancha por 2.403 minutos.

¿Cuándo juegan los albos?

Por la fecha 27 en Liga de Primera, Colo Colo visitará a Unión Española en el Estadio Santa Laura, en duelo a disputarse este sábado 8 de noviembre desde las 15:00 horas.