Colo Colo ya no tiene margen de error y se prepara para ponerse al día antes de la recta final de la temporada. El Cacique juega su partido pendiente ante Deportes Iquique este viernes y en la previa ha tenido una gran duda: Javier Correa.

El delantero no pudo terminar la Supercopa ante la U de Chile debido a problemas físicos. Días más tarde se conoció que el artillero presentó un desgarro que parecía dejarlo afuera del cruce con los Dragones Celestes, pero las cosas han dado un giro.

Si bien en las últimas horas se daba casi por hecho que no estaría presente en el encuentro, nuevas informaciones desde el Estadio Monumental sorprenden a los hinchas. Esto, porque pese al riesgo que podría significar hacerlo jugar en ese estado, el Cacique lo apuesta todo.

Colo Colo espera hasta último minuto a Javier Correa

La situación de Javier Correa tiene más que preocupado a Colo Colo. El delantero ha sufrido varias lesiones en el último tiempo y luego de la Supercopa sumó una más, la que lo tenía como la gran incógnita para enfrentar a Deportes Iquique.

Javier Correa está entre algodones en Colo Colo. Foto: Photosport.

Pero si bien se dijo en las últimas horas que no llegaba, hay novedades importantes sobre su caso. Y es que según informó DaleAlbo, en el Estadio Monumental lo esperarán hasta el final.

El citado medio explicó que el cuerpo médico de Colo Colo ya tomó una decisión al respecto, la que es analizar su situación día a día. De hecho, remarcaron que en la práctica de este jueves será cuando se tome una determinación.

Esto llama la atención, ya que hacerlo jugar con un problema físico podría costar más caro de cara a la recta final. No obstante, en el Cacique aspiran a que la pausa por el Mundial Sub 20 permita recuperarlo más tranquilo.

Si es que no llega a estar en condiciones y sea baja, hay dos nombres que se pelean por tomar su lugar. El primero es Salomón Rodríguez, quien ha sido todo un fracaso como refuerzos para el centenario. ¿El otro? Jerall Astudillo, una de las joyas de la cantera alba y que sueña con una oportunidad.

Colo Colo espera que Javier Correa pueda recuperarse en las próximas horas y así pueda estar para el cruce con Deportes Iquique. El goleador ha sido determinante esta temporada y no quieren ir a buscar tres puntos de oro sin él.

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

Previo al duelo con Deportes Iquique, Javier Correa ha logrado disputar 29 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos ha aportado con 15 goles y 3 asistencias en los 2.376 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

A la espera de saber si podrá contar con Javier Correa, Colo Colo entrena con la mira puesta en el choque con Deportes Iquique. El Cacique y los Dragones Celestes se enfrentarán en el Estadio Monumental este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.

