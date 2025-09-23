Colo Colo ha tenido un inicio de proceso algo extraño con Fernando Ortiz. Las pausas del torneo tienen al Tano con más tiempo del habitual para preparar sus desafíos, pero con los hinchas esperando el día en que se vea su sello.

En la Supercopa ante la U de Chile muchos querían ver un cambio en el juego del equipo, pero la expulsión de Sebastián Vegas y las lesiones de Jonathan Villagra con Javier Correa complicaron todo. Ahora, de cara al duelo pendiente con Deportes Iquique, algunos se ilusionan con un despegar.

Sin embargo, desde el camarín albo llamaron a la calma y, si bien remarcaron que se vienen, avisaron que no será inmediato. Esto no sólo por el tiempo, sino por la gran cantidad de bajas que complican al DT para trabajar con una base.

Colo Colo avisa que ahora sí se notará la mano de Fernando Ortiz

En Colo Colo volvieron a los entrenamientos luego de las Fiestas Patrias con la mira puesta en el duelo pendiente con Deportes Iquique. El Cacique necesita sumar de a tres a toda costa y más siendo local si es que quieren meterse en alguna copa internacional para el 2026.

Fernando Ortiz busca levantar a Colo Colo luego de caer en la Supercopa. Foto: Colo Colo.

Ese es el principal objetivo de Fernando Ortiz, quien espera poder mostrar su sello lo antes posible. Jonathan Villagra habló en conferencia de prensa y se refirió a lo que han sido las prácticas, señalando que “nos hemos ido adaptando bien al profe, llevamos ya tres semanas“.

Pero más allá de eso, el defensor explicó por qué no se vio un cambio ante la U y avisó que esperan mostrarlo pronto, sin un plazo fijo. “Si bien tuvimos la Supercopa, que fue atípico, hemos ido agarrando la idea, trabajando bien y se verá reflejado partido a partido“.

Jonathan Villagra también aprovechó de adelantar el duelo con Deportes Iquique, el que saben que irá con todo. “Vienen a buscar un resultado por pelear el descenso, pero estamos enfocados en nosotros”.

Finalmente y en esa misma línea, enfatizó en la importancia que tendrá dejar la victoria en casa. “Necesitamos los puntos para meternos arriba, saldremos a hacer nuestro juego y ganar sí o sí“.

Colo Colo espera que la propuesta de Fernando Ortiz comience a dar frutos ante Deportes Iquique. No obstante, en el Cacique no se apuran y quieren darle tiempo a las cosas para no meterse presión solos.

¿Cuáles son los números de Jonathan Villagra esta temporada?

Previo al duelo con Deportes Iquique, Jonathan Villagra ha logrado disputar 17 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos no tiene goles ni asistencias en los 800 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Jonathan Villagra y Colo Colo entrenan con todo para quedarse con los tres puntos ante Deportes Iquique. El Cacique y los Dragones Celestes chocan en el Estadio Monumental este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.

