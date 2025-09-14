La Supercopa dejó una serie de problemas en Colo Colo de cara a la recta final de la temporada. Además de perder el título ante la U de Chile, el Cacique lamenta importantes lesiones de Javier Correa y Jonathan Villagra.

Mientras el delantero debió retirarse de la cancha por problemas físico en una de sus piernas, el defensor sufrió un duro choque con Mauricio Isla que lo obligó a salir. La situación había dejado muy preocupados a los hinchas y más luego de lo que se conocería desde el Estadio Santa Laura.

Fernando Ortiz, el nuevo técnico albo, se refirió a lo ocurrido con sus jugadores y dio detalles de su verdadero estado. Ahí no sólo instaló la alarma, sino que también aprovechó de explicar uno de los cambios polémicos que realizó en la jornada.

Colo Colo enciende alarmas por Javier Correa y Jonathan Villagra

Colo Colo salió muy malherido luego de la derrota en la Supercopa de Chile ante la U. El Cacique, además del mal resultado, sufrió con los problemas que sufrieron Javier Correa y Jonathan Villagra que los obligaron a abandonar la cancha antes de tiempo.

Además de Javier Correa, Jonathan Villagra también debió salir reemplazado en Colo Colo. Foto: Photosport.

Fernando Ortiz se refirió a lo que pasó con ambos y reveló tras el partido detalles de cada uno de los casos. Primero con el delantero, quien teme lo peor. “Javi tuvo un piquete, él cree que se desgarró. Ojalá que no sea así“, lanzó,

Sobre Jonathan Villagra, que se retirara por protocolo de conmoción cerebral, enfatizó que es “joven, quería estar, quería jugar. Pero no estaban las condiciones correctas para que él pueda seguir. Yo prevalezco siempre la salud del jugador y no la situación del momento que jugamos“.

Fernando Ortiz también fue consultado sobre el ingreso de Salomón Rodríguez, de los peores jugadores de la temporada, justificando que “en ese momento yo consideré que teniendo las características de Salomón era lo correcto. Cuando tomo decisiones siempre pienso en lo mejor. Luego si era Marquitos o era otro, el análisis lo voy a hacer después“.

En el Eterno Campeón tendrán que esperar a los exámenes médicos de cada uno para conocer la gravedad de sus problemas físicos. En el Estadio Monumental ruegan que no sea nada que los deje afuera por mucho tiempo y puedan estar para el duelo pendiente por la Liga de Primera ante Deportes Iquique.

Colo Colo prende velas para que Javier Correa y Jonathan Villagra estén de vuelta lo antes posible. El Cacique lamenta lesiones que llegaron en el peor momento y que terminaron costando caro en la Supercopa.

¿Cuál es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo espera recuperar a Javier Correa y Jonathan Villagra lo antes posible para enfocarse en su próximo partido. El viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas el Cacique recibe a Deportes Iquique por la Liga de Primera en el Estadio Monumental.

