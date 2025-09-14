Alarma en Colo Colo: Fernando Ortiz suma dos nuevos lesionados en la Supercopa

Fernando Ortiz tuvo un debut para el olvido en Colo Colo. El “Tano” sufrió con la temprana expulsión de Sebastián Vegas y modificó de inmediato el planteamiento del equipo.

El tema es que Universidad de Chile aprovechó cada error en la defensa alba, y con goles de Matías Sepúlveda y Nico Guerra se pusieron 2-0 arriba en el marcador. Pero lo peor estaba por venir. Es que primero fue la lesión de Javier Correa, quien acusó un desgarro.

“Es un problema muscular. Cuando salió de la cancha le dijo a Ortiz ‘me tiró’”, recalcó Dani Arrieta en la transmisión de TNT Sports. En su lugar tuvo que ingresar Salomón Rodríguez, que no jugaba desde el pasado 16 de agosto, en la caída del Cacique por 4-1 ante la UC.

Pero lo peor estaba por venir. Es que a la salida de Correa, Ortiz sumó la expulsión de Sebastián Vegas. Por lo que también tuvo que hacer ingresar a Emiliano Amor para reordenar la defensa. Plan que duró poco y nada ya que sobre el cierra de la primera etapa, su otro central Jonathan Villagra corrió con peor suerte.

Villagra sufrió un duro golpe en su cabeza y tuvo que salir antes del final del primer tiempo.

El formado en Unión Española recibió un rodillazo de Mauricio Isla y sacó la peor parte. A tal punto que la conmoción que le afectó, obligó a su salida y el ingreso de urgencia de Daniel Gutiérrez para intentar acomodar una zaga que se vio sobrepasada en cada ataque de la U. Una imagen que estremeció a los hinchas y que hasta hizo pensar una lesión de gran magnitud.

Los lesionados en Colo Colo

De está forma Fernando Ortiz ahora tiene un hospital en la interna de Colo Colo. A las lesiones de Javier Correa y Jonathan Villagra, se suman Óscar Opazo, Alexander Oroz y Alan Saldivia.

Por lo que ahora son duda para el próximo partido del 26 de septiembre, que será por la Liga de Primera ante Deportes Iquique en el Estadio Monumental.

