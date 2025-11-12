Colo Colo ya trabaja pensando en su duelo contra Unión La Calera, una de las tres finales que tiene en la Liga de Primera. El domingo 23 de noviembre en el Monumental, los albos reciben a los cementeros con la misión de ganar para clasificar a la Copa Sudamericana.

El Cacique está en una buena posición para lograr su objetivo, porque depende de sí mismo para quedarse con un cupo al torneo internacional. Superando sus tres últimos partidos, el equipo de Fernando Ortiz obtendrá su premio.

Y aunque aún queda más de una semana para dicho compromiso, el DT piensa en los cambios obligados que deberá hacer en el Monumental. Esto porque el Tribunal de Disciplina confirmó dos bajas en Colo Colo para la próxima fecha del fútbol chileno.

Claudio Aquino quedó suspendido por tarjetas amarillas | Photosport

ver también Los partidos que le quedan a Colo Colo y qué necesita para clasificar a Copa Sudamericana

El Tribunal de Disciplina confirma dos bajas en Colo Colo

En la sesión de este martes 11 de noviembre, el Tribunal de Disciplina confirmó el castigo de una fecha para Jonathan Villagra por su expulsión por doble tarjeta amarilla contra Unión Española. Así, el defensor no estará disponible contra Unión La Calera en la fecha 28.

Además, en Quilín le sumaron su quinta tarjeta amarilla a Claudio Aquino, dejándolo suspendido para el enfrentamiento.

Publicidad

Publicidad

Ahora, no todas son malas noticias. Por su lado, Víctor Felipe Méndez volverá a estar a disposición de Fernando Ortiz tras cumplir su castigo por acumulación de tarjetas amarillas. Se podría sumar como alta Arturo Vidal, quien se recupera de una contractura en el isquiotibial derecho y debería llegar al partido.