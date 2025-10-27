Jonathan Villagra ha sido uno de los jugadores que más terreno había ganado en Colo Colo con la llegada de Fernando Ortiz. El defensor estaba siendo titular en los últimos partidos, dejando la pelea del puesto en manos de sus compañeros.

Sin embargo, previo al choque con Deportes Limache de este lunes, sorpresa causó en los hinchas su salida de la oncena estelar. Si bien entrenó en un comienzo, el zaguero terminó la práctica apartado y las dudas se instalaron de inmediato.

Pese a que se especuló con una lesión, la lista de citados lo terminó incluyendo para el compromiso. Ante esto la incógnita sobre su situación quedó instalada y pese a que aún no hay claridad, se van conociendo los primeros detalles.

Jonathan Villagra y las dudas sobre su salida de la titularidad en Colo Colo

La última práctica de Colo Colo dejó a los hinchas preocupados por el estado de Jonathan Villagra. El defensor comenzó como titular, pero terminó apartado y su aparición ante Deportes Limache parece ser más desde la banca que desde el arranque.

Jonathan Villagra sale de la titularidad en Colo Colo y los hinchas se preocupan. Foto: Photosport.

Así por lo menos quedó claro con lo revelado por el periodista Edson Figueroa en DaleAlbo AM, donde explicó que en el final del entrenamiento de este domingo fue separado del equipo estelar. “En esa cancha diferenciada, estaba Villagra“.

El reportero albo enfatizó en que el caso es llamativo porque la dupla de Emiliano Amor y Sebastián Vegas no era la planificada en un comienzo. “Después a mí me dicen que sí concentra, pero lo que es llamativo es que en la primera nómina no estaba Sebastián Vegas“.

A pesar de que no está confirmado, el periodista sí se animó a dejar la duda sobre su estado físico. “Ahí yo digo ‘Algo pasó’. Todo indicaba que Villagra sería titular, me parece que algún problemita físico pudo tener ayer“.

De hecho, para dejar en evidencia la situación explicó la razón por la que la convocatoria para el choque de esta tarde se conoció casi a la medianoche. “La lista de citados salió ayer muy tarde, algo inusual“.

Jonathan Villagra por ahora está convocado y estará presente en el duelo de Colo Colo con Deportes Limache. Todo indica que será desde el banquillo, mientras los hinchas esperan explicaciones sobre su caso.

¿Cuáles son los números de Jonathan Villagra esta temporada?

Previo al duelo con Deportes Limache, Jonathan Villagra ha logrado disputar 19 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos no tiene goles ni asistencias en los 980 minutos que acumula dentro de la cancha.

¿A qué hora juega Colo Colo con Limache?

A la espera de saber detalles de lo que pasó con Jonathan Villagra, Colo Colo está listo para ir a buscar los tres puntos ante Deportes Limache. El Cacique y los Tomateros se ven las caras en el Estadio Nacional este lunes 27 de octubre desde las 18:00 horas.

