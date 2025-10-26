Colo Colo vivirá una verdadera final ante Deportes Limache por la Liga de Primera. En este duelo de vital importancia, Fernando Ortiz decidió no contar con Esteban Pavez.

Los Albos han tenido una temporada para el olvido y la única opción que les queda de maquillar el fracaso del centenario, es intentar clasificar a una copa internacional. Por esta razón, necesitan con mucha urgencia los puntos ante el Tomate Mecánico.

Esteban Pavez no estará ante Limache

Fernando Ortiz llegó con la misión sacar pasajes al menos a la Copa Sudamericana. De no ir a una competición internacional, el DT argentino podría dejar Colo Colo al final de año, por lo que también tiene mucho en juego ante Limache.

Esteban Pavez ha sido uno de los jugadores más criticados en los Albos durante el 2025. El capitán pasó de ser una de las figuras y seleccionado chileno, a uno de los criticados por los hinchas, teniendo una relación tensa con sus propios fanáticos.

En el último partido ante Coquimbo Unido, Ortiz no convocó a Pavez. Si bien el volante había tenido problemas de salud, estos no le impedían decir presente contra los Piratas. La decisión habría sido técnica, lo que generó ruido alrededor del Monumental. Se esperaba que el “8” regresara contra Limache, pero no.

De acuerdo a la información de Rodrigo Gómez, periodista de Cooperativa, es que Esteban Pavez otra vez fue dejado fuera de la consideración por Fernando Ortiz. Desde la llegada del DT, el jugador de 35 años solo fue titular en la goleada recibida ante U. de Chile en la Supercopa.

Fernando Ortiz se juega el puesto en Colo Colo. Imagen: Photosport

Colo Colo y Deportes Limache se enfrentan este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas. Los Albos están en el 8° lugar con 34 puntos, a 7 unidades de Cobresal, último club que estaría clasificando a la Copa Sudamericana del 2026.