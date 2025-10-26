Colo Colo y Deportes Limache cerrarán la emocionante fecha 25 de la Liga de Primera. El Cacique recibirá al Tomate Mecánico este lunes 27 de octubre en el Estadio Nacional, en un partido donde está obligado a ganar.

Los albos necesitan con urgencia un triunfo, porque se están quedando fuera de la zona de clasificación internacional en la tabla de posiciones. Hoy, están en el octavo lugar con 34 puntos. Cobresal tiene 38 (y también debe jugar su partido de la fecha) y Palestino se alejó con 42.

Por eso, el equipo de Fernando Ortiz no tiene margen para el partido de este lunes. La buena noticia es que recuperó a Javier Correa, quien superó sus problemas musculares después de perderse los duelos contra Deportes Iquique y Coquimbo Unido en octubre.

Eso sí, el 9 del Cacique no regresará de inmediato a la titularidad, porque Marcos Bolados se mantendría en la oncena, según información de Cacique Pasión. El único cambio que haría Fernando Ortiz está en la defensa, donde sale Jonathan Villagra para que juegue Sebastián Vegas.

Javier Correa está disponible, pero Marcos Bolados sería titular | Photosport

ver también Los tiene de “casero”: Colo Colo y la mala racha que quiere cortar ante Limache

La formación de Colo Colo vs Deportes Limache

Con todo eso, la formación de Colo Colo vs Deportes Limache sería con Fernando de Paul; Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino.

Publicidad

Publicidad

El duelo entre albos y limachinos está programado para este lunes 27 de octubre a las 18:00 horas. El Cacique se mueve al Estadio Nacional después de que el Estadio Monumental fuera escenario para el concierto de Imagine Dragons.