Colo Colo ha tenido una serie de cambios en las últimas semanas para tratar de salir de su crisis. El Cacique no sólo terminó el proceso de Jorge Almirón, sino que también sacó a un histórico para el camarín.

Jorge Martínez, preparador de arqueros, dejó su cargo en el Eterno Campeón y lo hizo con toda una polémica detrás. Acusaciones sobre un conflicto con uno de los porteros marcaron sus últimos días en el Estadio Monumental, por lo que decidió contar su verdad.

El otrora hombre al mando de los guardametas albos reveló detalles de cómo se gestó su salida del Cacique y aprovechó de destapar un insólito episodio. Esto, con uno de los porteros del club, el que le faltó el respeto como nunca antes le había ocurrido.

La grave denuncia contra uno de los arqueros de Colo Colo

La salida de Jorge Martínez de Colo Colo ha causado un enorme revuelo y ha dejado una serie de rumores a sus espaldas. Es por ello que el ex preparador de arqueros del Cacique decidió sacar la voz para explicar algunas de las cosas que pasaron en el Estadio Monumental.

Jorge Martínez destapó un terrible episodio con uno de los arqueros de Colo Colo. Foto: Instagram.

En conversación con La Tercera, reveló cómo fue que se enteró de su desvinculación. “Me llama Daniel Morón a la oficina. Me dice que necesitaba conversar conmigo. No me dijo el tema. Nos juntamos y me comenta la situación de mi despido, que a mí me parece injustificado“.

“Me nombra cosas que habían pasado con un arquero, con un compañero del cuerpo técnico, me habla de un proyecto que presenté, que me habían pedido Aníbal Mosa y Alejandro Paul… Más encima, el día anterior supuestamente se sabía que me iban a despedir, pero igual tuve que hacer la práctica y después de que terminó me despidieron. Innecesario“, añadió.

De hecho, Jorge Martínez reconoció estar dolido con Daniel Morón por la situación. “No lo tomé de buena manera, obviamente por la amistad que tenemos de muchos años con Daniel. Alcancé a estar con él en la Selección y cuando hice mi práctica en Colo Colo hace 23 años. Siempre habíamos tenido una muy buena relación y obviamente me sentí un poco defraudado. Además, yo le comenté que había algunas situaciones que estaban pasando y él no se dio cuenta“.

¿Pero cuáles fueron esas situaciones? Según detalló el ex preparador de poroteros albos “hubo una falta de respeto de un jugador… A mí me gusta mucho marcar el tema de la disciplina, porque estuve en lugares de élite, como la selección, Católica y nunca me tocó ver algo así“.

Si bien evitó dar nombres, sí dejó claro que no era ni Brayan Cortés ni Fernando De Paul. “Yo estoy acostumbrado a subir arqueros de la Sub 17 y la Sub 20, y en este caso subimos a uno de la 20. Entonces, le consulté cuáles eran los aspectos qué él creía que tenía que mejorar y me respondió que ninguno. Yo le comenté lo que había que mejorar y para qué le voy a decir lo que me respondió; es irreproducible“.

Quedará esperar ahora para ver si es que en Colo Colo deciden tomar alguna medida respecto a este hecho. Lo único claro por ahora es que el Cacique regresará a las prácticas tras perder la Supercopa con la mira puesta en alcanzar un cupo a una copa internacional en 2026.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo evita las polémicas y vuelve a los trabajos con la mira puesta en su próximo desafío en la Liga de Primera. El Cacique se pone al día en el torneo este viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas recibiendo a Deportes Iquique.

Así está Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025