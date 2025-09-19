Colo Colo terminó muy complicado luego de sufrir una dura derrota ante la U de Chile en la definición de la Supercopa. El Cacique lamentó varias bajas, expulsados y una lesión de Javier Correa de la que se conocieron nuevos detalles en las últimas horas.

El delantero no pudo terminar el encuentro luego de sufrir molestias físicas que obligaron a un cambio. La situación instaló la alarma de inmediato en el cuerpo técnico de Fernando Ortiz, donde detallaron que el panorama no era nada de alentador.

El nuevo técnico albo podría tener hasta siete jugadores menos para el compromiso con Deportes Iquique, donde el artillero sería la más sensible. Esto, considerado sin importante aporte en un año para el olvido del Cacique, pero donde ha sabido responder con goles.

Javier Correa más afuera que adentro de Colo Colo para su vuelta al torneo

Los problemas físicos que presentó Javier Correa han encendido alarmas en Colo Colo. A la larga lista de bajas el Cacique podría sumar al delantero luego de no poder terminar la Supercopa ante la U en buenas condiciones.

Javier Correa es la gran duda de Colo Colo para enfrentar a Deportes Iquique. Foto: Photosport.

El desgarro en el aductor izquierdo que informó el Eterno Campeón lo tiene en rehabilitación. Sin embargo, todo indica que quedará al margen del choque con Deportes Iquique.

Publicidad

Publicidad

Así por lo menos lo dio a entender el periodista Nicolás Ramírez en Sportscenter de ESPN este viernes. “Me parece que no se podrían dar los plazos“, remarcó el reportero albo.

De hecho, aprovechó de avisar que todo se aclarará en el regreso a las prácticas tras las Fiestas Patrias. “Tendremos que esperar el retorno a los entrenamientos mañana sábado, está toda la otra semana, pero uno entiende que sería arriesgado apurarlo“.

ver también Gustavo Quinteros se contradice solo con portazo a Colo Colo para llegar a Independiente

Este riesgo por acelerar su vuelta podría dejar problemas para la recta final, la que comenzará enfrentando nada menos que al líder Coquimbo Unido. La idea del Cacique es tenerlo sí o sí ante los Piratas para así luchar por un cupo a Copa Sudamericana.

Publicidad

Publicidad

Si es que sigue sin recuperarse para ese momento, en el Eterno Campeón tendrán que buscar soluciones en la banca. Ahí esperan Salomón Rodríguez y Marcos Bolados, los únicos que podrían tomar su lugar.

Javier Correa le da un enorme dolor de cabeza a Colo Colo en medio de su terrible crisis. El Cacique ruega para que su delantero esté a tiempo y así no arriesguen sus chances de meterse en otro torneo continental.

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

Luego de la Supercopa, Javier Correa llegó a los 29 partidos oficiales en total con Colo Colo esta temporada. En ellos ha aportado con 15 goles y 3 asistencias en los 2.376 minutos que acumula dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también No juega, pero baila: Tomás Alarcón se luce con su cueca en la fonda de Colo Colo

¿Cuándo juega Colo Colo?

A la espera de lo que pase con Javier Correa, Colo Colo se prepara para lo que será el partido pendiente en la Liga de Primera ante Deportes Iquique. El Cacique recibe a los Dragones Celestes en el Estadio Monumental el próximo viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.