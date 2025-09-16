En Colo Colo dan vuelta la página de lo que fue la derrota ante la U de Chile en la Supercopa. El Cacique regresó a los entrenamientos este martes y lo hizo para tener su esperada celebración de Fiestas Patrias.

En la Casa Alba el Eterno Campeón compartió entre planteles y trabajadores una comida para festejar el 18. Ahí las cuecas no se hicieron esperar y hubo un jugador que ha tenido poca acción esta temporada, pero se hizo notar con sus pasos.

Fue Arturo Vidal quien publicó un video en el que se pudo ver a su compañero Tomás Alarcón dándolo todo en la pista de baile. Una presentación que sacó aplausos de parte del King y los presentes.

Tomás Alarcón saca aplausos con su cueca en Colo Colo

Colo Colo busca dejar atrás la derrota sufrida ante la U en la Supercopa de Chile con empanadas, asado y cuecas. El Cacique tuvo su fonda alba en el Estadio Monumental, en la que sus figuras aprovecharon de sacarse la rabia del partido anterior con ritmo.

Tomás Alarcón quiere tomar un rol importante en el Colo Colo de Fernando Ortiz. Foto: Photosport.

En la Ruca se festejaron las Fiestas Patrias con los jugadores del primer equipo tratando de alegrarse en medio de la crisis. Uno de los que se hizo notar fue Tomás Alarcón, quien dio el ejemplo saliendo a la pista de baile para lucirse.

Arturo Vidal reveló a través de una historia en su cuenta de Instagram un video en el que se ve al volante dándolo todo en una cueca. El King no dudó en destacar la presentación de su compañero, quien sacó la cara por los chilenos del plantel.

Tomás Alarcón fue uno de los jugadores que llegó esta temporada, pero Jorge Almirón nunca le dio continuidad. Las lesiones hicieron lo suyo, pero ya recuperado, espera convencer a Fernando Ortiz de que puede ser un aporte.

Eso sí, las cosas no comenzaron nada de favorables. En la Supercopa el mediocampista no fue considerado y miró todo desde el banquillo, saltando a la cancha otros como Arturo Vidal y Víctor Felipe Méndez.

Tomás Alarcón no baila, pero aporta con su talento para bailar cueca en Colo Colo. El Cacique recarga energías luego de quedarse sin títulos en el año de su centenario y apuesta a un cierre de temporada perfecto para meterse, por lo menos, en una copa internacional.

¿Cuáles son los números de Tomás Alarcón esta temporada?

En lo que va de temporada 2025, Tomás Alarcón ha logrado disputar un total de 21 partidos oficiales con la camiseta de Colo Colo. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 676 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Tomás Alarcón buscará tener más protagonismo en Colo Colo para ayudarlo a salir de su crisis. El Cacique volverá a la acción el próximo viernes 26 de septiembre cuando, desde las 15:00 horas, reciban a Deportes Iquique.