Arturo Vidal vivió otra pesadilla más a manos de la U de Chile. El King no lo ha pasado bien enfrentando al Romántico Viajero desde su regreso a Colo Colo y ahora lamenta perder la Supercopa en un partido ingrato.

El volante comenzó viendo las cosas desde la banca en una polémica decisión de Fernando Ortiz y trató de ayudar a alcanzar la remontada cuando tenían todo en contra. Su frustración tras el partido era evidente, al punto de evitar a la prensa.

Sin embargo y como ya se ha hecho costumbre, el King decidió usar sus redes sociales para descargarse. Y si bien no lo hizo con sus propias palabras, utilizó la música para responder a sus críticos.

Arturo Vidal contra sus enemigos: pega con música tras derrota de Colo Colo

Otra vez a Arturo Vidal le toca el trago amargo de jugar un Superclásico ante la U. El King perdió un nuevo cara a cara ante el Bulla con la camiseta de Colo Colo y las críticas por su desempeño no se hicieron esperar en redes sociales.

Arturo Vidal se descargó tras la derrota de Colo Colo contra la U en la Supercopa. Foto: Photosport.

Ante esto, el bicampeón de América decidió utilizar su cuenta de Instagram para responder con música. Primero con la canción Quién contra mí de Arcangel, con frases claras contra sus críticos.

“Si yo tengo al de arriba en mi esquina… ¿Qué carajo a mí me importa lo que opinan? Dime, ¿Quién contra mí? ¿Quién contra mí?“, fue la estrofa que escogió para lanzar su primer dardo.

Tras ello llegó el turno de Don Omar, quien con la canción Agradecido le dio el resto del descargo a Arturo Vidal. “Agradecido porque me he caído, levantarme he podido. He llorado y he reído. Agradecido porque tengo sueños y mis sueños sigo. Mi vida tiene sentido. Agradecido porque hay luz en todo lo que digo. Sí, agradecido“.

Todo indica que el mediocampista está remando desde atrás con Fernando Ortiz. Para la Supercopa el DT se inclinó por la dupla de volantes de Vicente Pizarro y Esteban Pavez, lo que dejaría sin espacio al King.

Arturo Vidal deja en claro que no quedó contento con lo hecho por Colo Colo ante la U. El Cacique necesita mostrar un mejor versión si quiere soñar con una clasificación a Copa Sudamericana, el premio de consuelo que le va quedando.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Con su actuación en la Supercopa, Arturo Vidal llegó a un total de 22 partidos oficiales con Colo Colo esta temporada. En ellos ha marcado 2 goles, ha aportado con 1 asistencia y alcanza los 1.492 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Arturo Vidal y Colo Colo dan vuelta la página para poner la mira en su próximo rival en la Liga de Primera. El Cacique verá acción ante Deportes Iquique como local el viernes 26 de septiembre desde las 15:00 horas.

