Colo Colo no pudo ante Universidad de Chile en la Supercopa 2025 y los albos perdieron por 3-0 en el estadio Santa Laura, viendo cómo el archirrival levantó el pesado trofeo de la competencia que enfrenta a los últimos ganadores de la Liga de Primera y la Copa Chile.

Los albos, con el debut de Fernando Ortiz como nuevo entrenador del Cacique, fueron superados de principio a fin por Universidad de Chile, en un bajísimo partido de Colo Colo.

Uno que estuvo activo en redes sociales durante los 90 minutos fue el periodista chileno y radicado en Europa, Maks Cárdenas. Y sus reacciones no pasaron desapercibidas.

Al momento del tercer gol de la U, Cárdenas publicó tajante en el Story de Instagram que fue “otro golazo de Assadi. La defensa de Colo Colo es una vergüenza“.

¿Y Lucas Cepeda? “Vidal hoy fue el mejor de un horrible Colo Colo”

Hasta ahí todo bien, pero lo que vino después generó polémica tanto en los hinchas de Colo Colo como entre los fanáticos del fútbol chileno. Es que el periodista aseguró que Arturo Vidal fue el mejor del Cacique tras ingresar desde el banco en el segundo tiempo.

El polémico análisis de Maks Cárdenas sobre Colo Colo en la Supercopa.

“Tapadón”, dijo reaccionando a una volada de Gabriel Castellón en los descuentos para mandar al córner un sorpresivo remate del Rey Arturo desde dentro del área. “Vidal hoy fue el mejor de un horrible Colo Colo“, agregó.

La afirmación de Cárdenas generó inmediatamente sorpresa en las redes sociales considerando que durante el partido el único que logró complicar a los azules, por momentos y con esporádicas ocasiones, fue Lucas Cepeda, el más regular e incisivo de Colo Colo en la Supercopa.

Y el análisis de Cárdenas seguramente traerá cola: cabe recordar que el periodista ha protagonizado varios rounds mediáticos con Juan Cristóbal Guarello, quien lo ha acusado de trabajar a favor de la imagen de Arturo Vidal y, especialmente, del polémico representante Fernando Felicevich.

