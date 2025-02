Muhammad Ali vs Joe Frazer. Roger Federer vs Rafael Nadal. Colo Colo vs Universidad de Chile. Real Madrid vs Barcelona. Esos son grandes duelos en el deporte a nivel histórico, pero ninguno tan “importante” como la enorme disputa que hay entre dos “colosos” del periodismo chileno.

Desde un tiempo a esta parte hay una “guerra desatada” entre Maks Cárdenas y Juan Cristóbal Guarello, dos personalidades de redes sociales que no se llevan para nada bien.

El King Kong chileno acusa a Cárdenas de trabajar palmo a palmo con Fernando Felicevich, mientras que el otro lo molesta cada vez que se equivoca en un comentario.

ver también Salen a la luz nuevos detalles de la parada de carros de Juan Román Riquelme a Boca Juniors

El video viral de Cárdenas contra Guarello

El último cara a cara entre ambos se dio por un video viral de Maks contra Guarello, donde pone los comentarios del rostro de Canal 13 sobre la llegada de Carlos Palacios a Boca Juniors.

El iracundo analista pensaba que a la Joya no le iba a ir bien en el cuadro Xeneize, por su capacidad física, situación que le enrostra su “rival” con comentarios de periodistas e hinchas de Boca sobre el chileno.

“Te contestaría yo, pero es tan obvio que mejor… hago silencio y dejo que el resto hable”, dijo Maks, para luego poner frases de Vignolo, Juan Román Riquelme, creadores de contenidos y fanáticos.

Publicidad

Publicidad

¿Quién tiene la razón en esta pelea de “colosos”?

ver también Carlos Palacios tiene un nuevo estatus en Boca tras fuerte caída en Copa Libertadores

La burla de Maks Cárdenas a Juan Cristóbal Guarello