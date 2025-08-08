Palestino abrió la fecha 19 de la Liga de Primera este viernes, en la previa del Día del Niño. Y el equipo de la colonia árabe en Chile realizó una conmovedora, emotiva y solemne publicación en sus redes sociales que no pasó desapercibida.

Es que antes del triunfo contra Iquique, por 2-0 en el estadio Municipal de La Cisterna, Palestino utilizó su cuenta de Instagram para compartir una foto de su formación, pero no estaban los once jugadores.

Tal como manifestó el club, la foto fue en homenaje y recuerdo a los miles de niños fallecidos producto de la brutal ocupación del ejército israelí en Palestina, nación que hoy está prácticamente reducida sólo a Gaza.

Palestino y homenaje a los niños víctimas del ejército israelí

“En Gaza, cada 90 minutos hay siete niños asesinados o heridos. Por eso, hoy nuestra formación está incompleta“, explicó Palestino en la misma publicación.

La publicación de Palestino que no deja indiferente.

Sentenciaron que “este Día del Niño no lo celebramos, lo conmemoramos. Mientras en Palestina siga ocurriendo un genocidio, nosotros lo seguiremos denunciando: es un deber de época. Club Deportivo Palestino: más que un equipo, todo un pueblo“.

Con esta convicción, y también en homenaje a las víctimas palestinas, el equipo dirigido por Lucas Bovaglio se impuso a Iquique con los goles de Facundo Castro y junior Marabel.

En la tabla el Tino alcanza a Universidad de Chile en puntaje (35 unidades) y ocupa el tercer lugar sólo por menor diferencia de goles. Y Palestino ya avisó que se ilusiona con darle caza a Coquimbo Unido (41) y arrebatarles el título al Pirata o la U.