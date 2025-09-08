Uno de los periodistas que ha dado que hablar en los últimos meses es Maks Cárdenas. Acalorados debates con Juan Cristóbal Guarello y críticas por su vínculo con Arturo Vidal se han tomado las redes, más aún tras el caso de U de Chile en Copa Sudamericana.
El comunicador hizo noticia esta vez en Perú al analizar lo que será la polémica llave de los azules contra Alianza Lima, tras un controvertido fallo de la Conmebol que dio a los chilenos como ganadores ante Independiente.
Así, con miras al partido del 18 de septiembre, el periodista con experiencias internacionales despachó particulares dichos con los incaicos, sacando ronchas en Chile en los hinchas de la U.
El palo de Cárdenas a U de Chile
Maks Cárdenas habló del vínculo histórico que tiene Colo Colo con Alianza Lima, dando a conocer el masivo apoyo que tendrán los peruanos en la llave con U de Chile en Copa Sudamericana.
“Va a haber mucho apoyo de Colo Colo, el equipo más popular de Chile, para Alianza Lima. La mitad del país va a estar a favor de Alianza en su llave de Copa Sudamericana”, dijo en el programa Mano a Mano.
Además, en el espacio’Denganche’, Cárdenas explicó el por qué de sus dichos, diciendo que “Alianza Lima tiene un acuerdo, se podría decir, con Colo Colo, el archirrival de la ‘U’ a nivel de barras”.
“Va a haber mucho apoyo de Colo Colo, el club más popular del país, para Alianza. Lo va a apoyar al 100%”, cerró, dejando la grande entre los fanáticos de U de Chile.