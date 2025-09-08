Es tendencia:
Claudio Palma vuelve a relatar a Chile y avisa a quienes quieren jubilarlo: “Más vivo y vigente que nunca”

El histórico cantagoles del fútbol chileno se niega al retiro y mandó directo mensaje.

Por Nelson Martinez

Palma y una de sus tantas aventuras con Chile.
© Instagram.Palma y una de sus tantas aventuras con Chile.

Tras dejar sus largos años en TNT Sports, una nueva etapa comenzó para Claudio Palma en sus proyectos personales. El histórico relator avisó que ya no estaba para trabajar cada fin de semana y quiere recuperar tiempo perdido.

Pero su salida como cantagoles del fútbol chileno no incluyó a la Roja, ya que en CHV el histórico narrador de la selección chilena sigue en pantalla y la fecha pasada se le vio a cargo del Argentina – Venezuela.

Con ese panorama, Palma avisó con bombos y platillos que para el cierre de las Eliminatorias estará una vez más junto a las pantallas para el duelo de la Roja ante Uruguay, en el regreso de Marcelo Bielsa a Chile.

El directo mensaje de Claudio Palma

Claudio Palma ocupó sus redes sociales para dar a conocer su momento post salida de TNT Sports, dejando en claro que seguirá relatando a la selección chilena con la misma pasión de siempre.

“Por un tema de derechos no pudimos relatar el partido de Chile en la fecha pasada. El martes volveremos para el último partido y pese a estar eliminados ahí estaré más vivo y vigente que nunca”, dijo el histórico relator.

Y con un claro mensaje, Claudio Palma se niega a jubilar narrando a la selección chilena, donde algunos hinchas críticos en redes sociales piden renovación en el relato, además del equipo en cancha.

“Puedes perder tu mujer, pero no…”: Claudio Palma revela su depresión que lo sacó de TNT Sports

Por ahora, el ex TNT Sports sigue en CHV y también trabajando en proyectos personales vía streaming, donde alista la opción de relatar partidos junto a figuras del espectáculo, como Stefan Kramer.

Así se descargó el relator:

