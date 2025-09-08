La selección chilena cierra su tortuoso paso por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de 2026 este martes, cuando se mida ante el clasificado equipo de Uruguay.

La Roja está totalmente afuera de la Copa del Mundo, porque fue incapaz de lograr uno de los 6.5 cupos que tiene la Conmebol y está en el último lugar de la tabla de posiciones.

El joven cuadro de Nicolás Córdova se jugará la opción de no salir colista ante los charrúas, aunque no depende de si mismo, porque Perú si derrota a Paraguay quedará por sobre Chile.

El pésimo récord que puede sumar la Roja en las Eliminatorias

El formato todos contra todos de las Eliminatorias de la Conmebol se juega desde el proceso para Francia 1998 y hay un solo equipo que quedó en el último lugar en más de una ocasión.

Venezuela es por paliza el peor seleccionado sudamericano y fue último en tres oportunidades, siendo el camino al Mundial de Francia el peor de los caribeños, donde alcanzaron tres puntos.

La selección chilena también fue última en una oportunidad, para la Copa del Mundo de 2002 y alcanzó apenas 12 unidades. Ahora puede ser colista por segunda vez, sumando un triste récord y acercándose a Venezuela.

Los otros equipos que fueron últimos alguna vez fueron Bolivia, Perú y Paraguay.

Guillermo Maripán se lamenta durante la derrota ante Brasil. (Photo by Ruano Carneiro/Getty Images)

Los colistas de las Eliminatorias

Francia 1998 – Venezuela 3 puntos

Corea del Sur y Japón 2002 – Chile 12 puntos

Alemania 2006 – Bolivia 14 puntos

Sudáfrica 2010 – Perú 13 puntos

Brasil 2014 – Paraguay 12 puntos

Rusia 2018 – Venezuela 12 puntos

Qatar 2022 – Venezuela 10 puntos

Mundial 2026 – Chile 10 puntos*

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs Uruguay por las Eliminatorias?

La selección chilena cierra su triste paso por las Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay, este martes 9 de septiembre a las 20:30 horas, en el estadio Nacional.