¿CHV o Mega? Este es el canal que transmite Chile vs. Uruguay por las Eliminatorias 2026

Llegamos a la última fecha de las Eliminatorias Conmebol. Este martes el combinado nacional al mando de Nicolás Córdova buscará cerrar las clasificatorias al Mundial 2026 con un triunfo y así terminar el certamen de una forma más digna en la tabla de posiciones que al día de hoy lo ubican en el último puesto.

Su rival esta jornada 18 será la clasificada selección de Uruguay, dirigida por un viejo conocido, Marcelo Bielsa,quien viaja a Santiago para visitar a La Roja en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Es en ese contexto que te invitamos a conocer todos los detalles de transmisión de este encuentro internacional, ¿Va por Mega?, o ¿regresa a CHV? Toda la información, a continuación, en RedGol.

¿Cuándo y a qué hora juega Chile vs. Uruguay?

La selección chilena enfrenta a Uruguay este martes 9 de septiembre a partir de las 20:30 horas de Chile en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

¿CHV o MEGA? Así va por TV el partido de La Roja

A diferencia del pasado duelo ante Brasil, el partido entre Chile y su par de Uruguay será transmitido en esta oportunidad EN VIVO por la señal de CHV en TV abierta, adicionalmente estará la opción de ESPN por TV cable, en los siguientes canales, según tu cableoperador:

CHV

Televisión por cable:

VTR: 21 (SD en Santiago) – 711 (HD)

DIRECTV: 151 (SD) – 1151 (HD)

ENTEL: 66 (HD)

CLARO: 55 (SD)

GTD/TELSUR: 27 (SD)

MOVISTAR: 121 (SD) – 811 (HD)

TU VES: 57 (SD)

ZAPPING: 21 (HD)

ESPN

VTR: 48 (SD) (Stgo) – 843 (HD)

DTV: 621 (SD) – 1621 (HD)

ENTEL: 212 (HD)

CLARO: 174 (SD) – 474 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD) – 844 (HD)

MOVISTAR: 480 (SD) – 884 (HD)

TU VES: 508 (HD)

ZAPPING: 90 (HD)

¿Y ONLINE? Adicionalmente, estará la opción por streaming, dondepodrás ver a Chile recibiendo a Uruguay a través de las plataformas; Chilevisión web, Youtube de Chilevisión y Disney+ en su plan Premium.

La Roja busca cerrar con dignidiad su participación en las Eliminatorias 2026. (Foto: Ernesto Ryan/Getty Images)

Probable formación de la selección chilena:

Lawrence Vigouroux; Fabián Hormazábal, Iván Román, Guillermo Maripán, Paulo Díaz, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Vicente Pizarro; Lucas Cepeda, Ben Brereton Díaz y Alexander Aravena, sería el XI de Córdova para enfrentar a Uruguay.

Tabla de posiciones Eliminatorias Conmebol:

Al inicio de la fecha 18 de las Eliminatorias Conmebol, La Roja es la colista absoluta de las Clasificatorias Conmebol (10°) con un pobre desempeño deportivo, sumando apenas 10 puntos en 17 duelos disputados y quedando a 8 unidades de Venezuela, elenco que al día de hoy está en puestos de repechaje.

Uruguay, por su parte, escaló a la tercera posición en la fecha pasada y ya se encuentra clasificada al Mundial en Estados Unidos, México y Canadá con 27 puntos, solamente por detrás de Argentina (38) y Brasil (28).

