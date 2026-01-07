Durante el último tiempo mucho se habló de que Cristopher Toselli no seguiría en Universidad de Chile, pero finalmente el arquero seguirá en el club y estos anunciaron su renovación.

El Bulla comenzó los trabajos de pretemporada de la mano de Francisco “Paqui” Meneghini, donde los integrantes del plantel conocieron al cuerpo técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez. Entre ellos, destacó la presencia del meta formado en Universidad Católica.

Se queda Toselli en U. de Chile

Una de las sorpresas que tuvo el regreso a los entrenamientos de Universidad de Chile, fue la llegada de Cristopher Toselli. El jugador había terminado su contrato a fines del 2025 y mucho se habló de la opción de que dejaría el fútbol profesional a los 37 años.

ver también El mayor perjudicado con la llegada de Lucas Romero a U. de Chile: Sebastián Rodríguez se irá

Incluso, se habló de algunos arqueros que podrían arribar al Romántico Viajero, como Gabriel Arias y Tomás Ahumada. Sin embargo, bien dicen que es “mejor diablo conocido, que diablo por conocer” y desde el CDA decidieron finalmente extender el vínculo de Toselli.

De esta manera, el meta que logró el tercer lugar en la Copa del Mundo Sub 20 de 2007 seguirá jugando y vivirá una nueva campaña en Universidad de Chile. Así lo informaron desde el club en sus redes sociales.

“Cristopher Toselli continuará defendiendo el arco azul y aportando su experiencia y liderazgo al Primer Equipo. ¡Vamos por una gran temporada 2026!”, escribieron desde el Romántico Viajero, con lo cual ya tienen al meta que luchará por el puesto con Gabriel Castellón.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

Toselli es formado y fue referente de Universidad Católica, pero desde su llegada a la U en 2023, si bien ha desempeñado un rol de suplente, ha logrado mostrar su vigencia cada vez que ha sido requerido. Incluso, es uno de los capitanes del plantel. Suma 26 partidos y dos títulos en el Bulla.