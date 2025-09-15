Colo Colo saborea el trago amargo que le dejó la derrota en la Supercopa ante la U de Chile. El Cacique no pudo con el Bulla este domingo y dejó escapar el único título que le quedaba en disputa en el año de su centenario.

Ya sin mucho más que hacer que pelear por una clasificación a copas internacionales, en el Eterno Campeón no quieren perder tiempo. Es por ello que pensando en el parón que tendrá el fútbol chileno, buscan mantenerse en ritmo de competencia con amistosos.

La Liga de Primera entrará en una pausa debido al Mundial Sub 20 que se disputará desde fin de mes en nuestro país. Ante esto, el elenco dirigido por Fernando Ortiz alista dos importantes en el sur del país.

Colo Colo se va de gira al sur de Chile en el receso

Con el parón por el Mundial Sub 20 cada vez más cerca, en Colo Colo comienzan a prepararse. El Cacique quiere mantenerse compitiendo para llegar bien a la recta final de la Liga de Primera y así pelear por un cupo a copas internacionales.

Para hacerlo, en el Estadio Monumental trabajan en dos importantes amistosos. Así lo dio a conocer el medio DaleAlbo, donde detallaron que será en el sur donde el Eterno Campeón tengan acción durante los primeros días del próximo mes.

Siendo más específicos, Colo Colo busca disputar dos amistosos por ahora durante el receso. El primero sería en Temuco entre el 1 y 2 de octubre, con rival a confirmar.

Luego de eso, el Cacique se trasladaría hasta Puerto Montt para jugar un nuevo encuentro el 8 del mismo mes. Para dicha jornada tampoco hay un equipo confirmado, pero desde el club no ven con malos ojos chocar con los locales Deportes Temuco y Deportes Puerto Montt, respectivamente.

Estos partidos serán fundamentales para que Fernando Ortiz pueda seguir implementando su idea de trabajo. Con tan sólo un duelo más por delante ante Deportes Iquique la próxima semana, necesitará darle rodaje a sus figuras si quiere mostrar un alza a lo visto en la Supercopa.

Colo Colo espera dar noticias en los próximos días sobre su gira de amistosos por el sur de Chile. El Cacique no tiene tiempo que perder si es que quiere seguir soñando con alcanzar, por lo menos, un lugar en Copa Sudamericana el año que viene.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras define sus amistosos, Colo Colo se enfoca en volver al triunfo en la próxima fecha de la Liga de Primera. El viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas el Cacique recibe a Deportes Iquique en el Monumental.

¿Cómo está Colo Colo en la tabla de posiciones?

Así marcha el Cacique en la Liga de Primera 2025:

