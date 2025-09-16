Como si todo lo ocurrido en la semana no fuera suficiente, la Supercopa entre Colo Colo y la U de Chile sumó una nueva polémica. Luego del triunfo del Romántico Viajero por 0 a 3 ante el Cacique, uno de los nuevos dirigentes de Azul Azul hizo una tremenda acusación.

Aldo Marín, que llegara en la última elección de directorio, apuntó contra tres jugadores del Eterno Campeón a los que acusó de estar remando para el otro lado. “Mauricio, Jonathan y Víctor Felipe, infiltrados que destruyen a nuestro rival desde adentro“, fue el mensaje que publicó en su cuenta de X (ex Twitter).

La situación derivó en un fuerte comunicado de parte del Sifup, donde pidieron sanciones ejemplares. Un llamado que escucharon en la ANFP, ya que este martes se conoció que preparan un castigo ejemplar.

ANFP piensa en un largo castigo para dirigente de la U que cargó a jugadores de Colo Colo

La polémica acusación que lanzó Aldo Marín contra Mauricio Isla, Jonathan Villagra y Víctor Felipe Méndez ha generado un enorme revuelo. El dirigente de la U no pasará desapercibido y se le vienen las penas del infierno.

Según reveló La Tercera, en la ANFP preparan un importante castigo contra el directivo de Azul Azul. “Se tratará el tema en el directorio. Es algo muy grave“, le señalaron al citado medio desde el ente rector del fútbol chileno.

Desde el Sifup acusaron a Aldo Marín se estar incitando a la violencia con sus declaraciones. Una denuncia que puede tener una sanción más que ejemplar y que podría dejarlo sin poder entrar a las canchas en largo tiempo.

De acuerdo a lo señalado por La Tercera, la tipificación del derecho de admisión por este tipo de actos puede ser de casi cinco años. En específico, el castigo podría ir desde los dos hasta los cuatro años, por lo que quedará ver cómo avanza el tema.

Cabe recordar que este tipo de denuncias debe ser analizadas por el Tribunal de Honor, encargado de sancionar a dirigentes. Eso sí, esto podría derivar incluso en el Tribunal de Disciplina si es que se da un desafuero.

Por ahora, en la U se han mantenido en silencio por lo ocurrido con Aldo Marín. En el Romántico Viajero pueden recibir un duro golpe por celebrar más de lo debido un título que ganaron bien en la cancha.

¿Cuáles son los próximos partidos de Colo Colo y la U?

Mientras la ANFP define un castigo, Colo Colo y la U se enfocan en sus propios desafíos tras la Supercopa. El Bulla visita a Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana este jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas, mientras el Cacique pone la mira en su duelo de local ante Deportes Iquique el viernes 26 de septiembre a partir de las 15:00 horas.

Así están Colo Colo y la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

