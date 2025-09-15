Uno de los jugadores que se robó la película en la Supercopa fue Nicolás Guerra. El Kun lideró el triunfo de la U de Chile ante Colo Colo por 0 a 3, pero dejando una particular celebración.

El atacante fue autor del segundo gol del encuentro, en lo que para muchos sería un desahogo por el poco protagonismo que ha tenido en el equipo de Gustavo Álvarez. Sin embargo, lo ocurrido en el Estadio Santa Laura fue todo lo contrario y dejó a muchos con dudas.

Apenas marcó, el Kun se fue corriendo a mirar las tribunas de la Catedral y apuntó a alguien al que luego de lanzó varios insultos. Esto no pasó desapercibido por los hinchas y este lunes se conoció el motivo que había detrás de su furiosa reacción.

Nicolás Guerra aclara por qué celebró tan enojado su gol a Colo Colo

La furiosa celebración de Nicolás Guerra a su gol en Colo Colo dio que hablar en redes sociales. Muchos querían saber a quién se lo estaba dedicando al Kun y este lunes salieron a la luz detalles desconocidos hasta ahora.

Nicolás Guerra aclaró qué fue lo que pasó tras su gol a Colo Colo en la Supercopa. Foto: Photosport.

En conferencia de prensa, el delantero analizó lo que fue la Supercopa. “Tomé la noticia, la oportunidad muy feliz y muy contento. Si bien hace un par de partidos no venía jugando, no venía sumando muchos minutos, uno se prepara todos los días para estar dispuesto, para estar óptimo para el DT, para el equipo“.

“Me sentía muy confiado en mi trabajo, me sentía muy preparado, y a la vez con el resultado, con el gol, fue medio raro por todo lo que se habló, se confirmó dos días antes, pero no dejaba de ser una final como dijo el Mati (Zaldivia) y sabíamos que teníamos que ganarla. No todos los días se da una final con el clásico rival, y feliz de haber ganado y anotar“, añadió.

Más tarde fue que Nicolás Guerra respondió por su furioso festejo de gol ante Colo Colo, pero sin revelar la identidad del apuntado. “Fue un desahogo, dejémoslo ahí (risas). Un desahogo personal“, lanzó.

En esa misma línea y para cerrar el tema, el atacante le restó importancia a la situación. “Eso pasa a segundo plano. Al final lo importante es que ganamos, feliz por un triunfo“.

Nicolás Guerra tratará de aprovechar al máximo la ausencia de Lucas Di Yorio tras su operación para poder tener más protagonismo en la U. El Kun demostró que puede ser un aporte y más en una instancia como la que se jugarán en Copa Sudamericana.

¿Cuáles son los números de Nicolás Guerra esta temporada?

Con su actuación en la Supercopa, Nicolás Guerra llegó a un total de 29 partidos oficiales con la U. En ellos ha anotado 6 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 1.499 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega la U?

Nicolás Guerra y la U se olvidan de la Supercopa para poner la mira en uno de los partidos más importantes del año. Este jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas el Romántico Viajero visita a Alianza Lima en la ida por los cuartos de final de Copa Sudamericana.