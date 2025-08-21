U. de Chile empieza su regreso al país después de la trágica noche en la Copa Sudamericana. La revancha contra Independiente por los octavos de final fue cancelada por Conmebol producto de graves enfrentamientos entre las barras, donde 19 hinchas azules terminaron heridos.

Fue una noche de terror tanto para hinchas como para el plantel. En redes sociales comenzaron a circular escalofriantes imágenes de agresiones a hinchas de la U. En la cancha, los jugadores temían por sus familiares y amigos ante la escalada de violencia en el Estadio Libertadores de América.

“Están todos preocupados. El plantel tenía gente donde estábamos nosotros (dirigentes) y en la barra. No se podía jugar, los jugadores no sabían si sus familias estaban bien, estaban sus mamás, hermanos, amigos. Lo de hoy es una tragedia, estamos consternados”, relató Michael Clark.

La tragedia afectó personalmente a Nicolás Guerra, porque un familiar suyo estaba entre los asistentes al partido. Durante la noche, publicó su fotografía y suplicó: “Si alguien lo ha visto, me avisan, por favor“. Ahora, contó que finalmente fue detenido.

Nicolás Guerra confirma familiar detenido tras tragedia en Argentina

En la salida de U. de Chile al aeropuerto para volver a nuestro país, Nicolás Guerra confirmó a Radio Cooperativa que su familiar “está preso. No he sabido nada más. Fue todo muy triste, hubo poco resguardo policial y ver que la gente nuestra esté sufriendo nos dolió en el alma“.

Su compañero, Lucas Assadi, envió un mensaje para los heridos y detenidos. “Solo queda darle ánimo a la gente que la pasó mal ayer, y darle fuerza a las familias que lo debe estar pasando mal en Chile“, mencionó.