La U de Chile tuvo su esperada revancha y se coronó como el supercampeón de la temporada 2024. Este domingo el Romántico Viajero venció por 0 a 3 a Colo Colo en la definición de la Supercopa de Chile y celebró un título más a sus vitrinas.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez sacó ventaja de la serie de problemas que tuvo el cuadro del debutante Fernando Ortiz. Con ello, logra una victoria que es importante no sólo por cerrar la herida que quedó de la campaña anterior, sino que también a tomar la delantera en un importante historial entre ambos.

Y es que si bien a nivel de Superclásicos las cosas son disparejas, esta tarde hubo en juego más que el título. El Cacique y el Bulla estaban empatados en finales directas, por lo que ahora las cosas se tiñen de azul.

La U supera a Colo Colo en finales entre ellos

El triunfo en la final de la Supercopa le permite a la U celebrar en partida doble ante Colo Colo. El elenco estudiantil toma la delantera en el historial de definiciones ante el Cacique, lo que sus hinchas ya celebran con todo.

Colo Colo quedó atrás y la U domina en finales directas. Foto: Photosport.

Con la victoria de esta tarde, el Romántico Viajero quedó con la estadística a su favor por 4 a 3. Un detalle para muchos menor pero que al hablar de caras a caras importantes, sin duda toma una relevancia mayor.

Publicidad

Publicidad

El primer registro data de 1940, cuando ambos equipos llegaron a definir lo que sería el torneo que dio paso a la Primera División. En aquella oportunidad, fue Colo Colo el que se quedó con el triunfo por 3 a 2 en tiempos donde la rivalidad no tenía los tonos de hoy en día.

Luego vino el duelo en el año 1959, cuando ambos empataron en la tabla y debieron jugar un partido único por el título del Campeonato Nacional. Ahí fue el momento de la U, que se quedó con la victoria por 2 a 1.

ver también La U tiene revancha: vence a Colo Colo y es campeón de la Supercopa de Chile

En 1979 recién ambos clubes se volvieron a encontrar en una final, ahora por la Copa Chile (Copa Polla Gol en ese entonces). Nuevamente fueron los azules los que celebraron por 2 a 1, lo que dejaba las cosas inclinadas a su favor.

Publicidad

Publicidad

Hubo que esperar hasta el 2006 para que Colo Colo tuviera su revancha. En una de las definiciones más recordadas de nuestro fútbol, el Cacique venció en penales a su archirrival para ser el campeón del Apertura.

La Copa Chile 2015 traería un nuevo cara a cara entre los dos equipos más importantes del país. La U se terminó quedando con aquel título en penales, con Johnny Herrera fue figura atajando y anotando el gol del campeonato.

ver también “A Sebastián Vegas lo retiró el Nico Guerra”: en Colo Colo trapean el piso con su defensa expulsado

El último enfrentamiento entre ambos había sido en el 2020, por la final del mismo torneo. Por 2 a 1, el Eterno Campeón se terminó quedando con el trofeo y desde entonces que no se enfrentaban en una instancia definitoria.

Publicidad

Publicidad

La U celebra que pone a su favor el historial de finales ante Colo Colo. El Romántico Viajero se saca la espina de la temporada pasada y cierra un capítulo en el que el Cacique le quitó el torneo de la manos.

¿Cuáles son los próximos partidos de la U y Colo Colo?

La U y Colo Colo dan vuelta la página de la Supercopa para enfocarse en los importantes desafíos que tienen por delante. Mientras el Bulla verá acción ante Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana este jueves 18 de septiembre desde las 21:30 horas, el Cacique recibe a Deportes Iquique el viernes 26 de septiembre desde las 19:00 horas.

ver también Lucas Assadi celebra el triunfo ante “el clásico rival” pero pone paños fríos: “No podemos celebrar tanto…”

Así están Colo Colo y la U en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Publicidad