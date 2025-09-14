Es tendencia:
Lucas Assadi celebra el triunfo ante “el clásico rival” pero pone paños fríos: “No podemos celebrar tanto…”

El volante de la Universidad de Chile fue el mejor de la Supercopa ante el Cacique. Sin embargo, tuvo lindas palabras para el archirrival.

Por Jose Arias

Lucas Assadi habló de su momento en la U, tras el triunfo ante Colo Colo.
Lucas Assadi habló de su momento en la U, tras el triunfo ante Colo Colo.

Universidad de Chile se alzó con la Supercopa. El cuadro dirigido por Gustavo Álvarez celebra doble, porque obtiene este título con un triunfo imponente ante Colo Colo, el clásico rival.

El duelo, si bien se vio empañado por una expulsión que puede ser debatible, fue de una amplia dominación del Romántico Viajero, sobre todo en algunos pasajes de la segunda fracción. Y el que tomó las riendas del equipo fue Lucas Assadi.

Por mucho tiempo postergado, el volante azul ha conseguido imponerse como la gran figura del Bulla, siendo el mejor de la Supercopa y de los últimos partidos de la Universidad de Chile. Además, marcó el último gol de este Superclásico.

Palabras de Lucas Assadi

En un partido tranquilo para la Universidad de Chile, Lucas Assadi pudo hacerse un carrusel con la defensa de Colo Colo. Es por eso que los micrófonos de TNT Sports se dirigieron hacia él, una vez finalizado el encuentro.

“Fue un partido complicado, contra el archirrival. La expulsión de ellos nos ayudó, pero ya desde antes estábamos mejor. De a poco fuimos fluyendo más y llegamos al arco con harta gente. Y por eso pudimos ser campeones”, enfatizó el volante de la U, quien se refirió a las dos expulsiones, la del Superclásico pasado y la de la Supercopa.

“Una expulsión a este nivel es muy complicada. Hoy, fue al revés. Pero hay que felicitar a Colo Colo, que fueron campeones antes y por algo están en esta instancia”, señaló.

Lucas Assadi y una celebración particular | Photosport

Lucas Assadi y una celebración particular | Photosport

¿Se piensa en Alianza Lima?

Además de hablar de la Supercopa, Lucas Assadi se refirió al duelo del jueves, cuando Universidad de Chile tendrá que enfrentar a Alianza Lima en la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“Siempre va a ser importante el trofeo ante el clásico rival, pero no se puede celebrar mucho, porque ya viajamos a Perú el martes. Será un partido muy difícil allá”, resaltó Assadi, quien, por último, habló de su desempeño.

“Me siento feliz, con la confianza del profe y con muy buenos compañeros. Estoy muy contento”, cerró el autor del tercer y último gol del triunfo por 3-0 de la Universidad de Chile ante Colo Colo por la Supercopa.

