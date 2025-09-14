Tarde de Superclásico en el Estadio Santa Laura. Colo Colo y Universidad de Chile definirán al campeón de la Supercopa este domingo, en un duelo que parecía que siempre se iba a postergar.

Sin embargo, ya está a nada de ser realidad. Con un público mayor de 55 años en las gradas y con dos cuadros con momentos distintos, se definirá al campeón de esta Supercopa entre los dos eternos archirrivales del fútbol chileno.

La Universidad de Chile necesita un triunfo, tras la derrota en el Superclásico de la Liga de Primera, que pasó, principalmente, por la expulsión de Franco Calderón. Esa derrota dejó al Romántico Viajero prácticamente fuera de la lucha por el título, debido a la tremenda ventaja de Coquimbo Unido.

Por parte de Colo Colo, se trata del estreno de Fernando Ortiz en la banca. El técnico viene a renovar el esquema y las ideas dejadas por Jorge Almirón. Tiene a favor que su equipo viene envalentonado, tras la victoria en el último Superclásico.

Pinta antes que nada: la particular entrada de Fernando Ortiz

No todo es fútbol en la previa del duelo entre Colo Colo y la Universidad de Chile. También llama la atención la pinta sobria y elegante con la que Fernando Ortiz asistió al Santa Laura.

El técnico del Cacique entró al estadio de Independencia y, en vez de irse por la tierra, decidió caminar por sobre el pasto. Esto hizo que muchos se rieran, porque claramente la decisión era no manchar sus zapatillas, relucientemente blancas.

Habrá que ver si esa elegancia y esa preocupación por la pulcritud también se traduce en el juego que mostrará Colo Colo este domingo. Un nuevo Superclásico que tiene muchos ingredientes interesantes.

¿Cuáles son los números históricos del Superclásico entre Colo Colo y la U de Chile?

Se han disputado un total de 198 partidos entre el Cacique y el Romántico Viajero. De ellos, 90 han sido victorias de los albos, 58 han terminado en empates y cincuenta han sido para los azules. Los goleadores históricos destacados son Esteban Paredes, con 16 goles en estas instancias, y Carlos Campos, con la misma cantidad.

