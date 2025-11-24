Faltaban menos de 10 minutos cuando Javier Correa salió reemplazado en Colo Colo y le dejó su lugar en la cancha a Salomón Rodríguez. El cuestionado atacante uruguayo pudo ver acción y romper una sequía que parecía eterna: desde febrero que no anotaba.

Y le sacó máximo rédito a un fallo increíble de Marcos Bolados, quien actuó más como defensor y literalmente se perdió un gol debajo del arco. De todas maneras, al antofagastino le salió una asistencia. Rodríguez no tuvo más que empujar la pelota dentro del pórtico custodiado por Jorge Peña.

Sebastián Vegas estaba muy cerca del ex atacante de Godoy Cruz, quien no hizo ningún gesto de festejo. El zurdo defensor central parecía invitarlo a celebrar. Pero el “19” sabía que fue un gol triste. Y que además el partido estaba liquidado cuando marcó.

Salomón Rodríguez anotó así su tercer gol en Colo Colo, aunque inauguró su registro en la Liga de Primera 2025. (Felipe Zanca/Photosport).

Ni siquiera el habitual gesto de sacarse la mufa hizo el charrúa de 25 años, quien parece tener sentenciado su futuro en el club. De todas maneras, su compañero de ataque tuvo un gesto que fue destacado. Corrió desde el banco de suplentes para sumarse a la celebración.

Sebastián Vegas fue el primero en llegar al triste festejo de Salomón Rodríguez. (Felipe Zanca/Photosport).

Correa llega a festejar el gol de Salomón Rodríguez por Colo Colo

Salomón Rodríguez anotó su tercera conquista en Colo Colo, aunque las otras dos habían sido por la Copa Chile, y Javier Correa sabía perfectamente que el uruguayo necesitaba de apoyo. Por eso mismo, el ex jugador de Estudiantes de La Plata fue uno de los que arropó al charrúa.

Correa se integró al festejo mientras que Arturo Vidal les pidió a los que faltaban que también lo hicieran. (Felipe Zanca/Photosport).

Las sonrisas tapaban las caras de los jugadores albos, pero no la de Salomón Rodríguez. Seguramente, el ex jugador de Rentistas carga con el peso de ser uno de los refuerzos más fallidos en la historia de la institución, a juzgar por el dinero invertido y el rendimiento que dio.

De todas maneras, el fútbol es tan dinámico que aún restan dos partidos para terminar el certamen liguero. Uno ante Cobresal en El Salvador. Y el otro, frente a Audax Italiano en el estadio Monumental. Dos finales para el objetivo albo de clasificar a un torneo internacional. Y quizás ahora que salió un gol, aunque haya sido así, vienen todos juntos para Rodríguez. El tiempo dirá…

Así quedó Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2025

Colo Colo se metió en puestos de clasificación a la Copa Sudamericana y así marcha en la tabla al cabo de 28 partidos.

