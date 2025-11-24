Colo Colo consiguió tres puntos de oro en su lucha por meterse en Copa Sudamericana y lo hizo con un inesperado protagonista. En la goleada por 4 a 1 del Cacique ante Unión La Calera, Salomón Rodríguez cortó su mala racha y volvió al gol después de casi un año.

310 días después de haber sido presentado como refuerzo estrella del Eterno Campeón, el delantero marcó su primera conquista en la Liga de Primera. Una que si bien no silencia las críticas en su contra, sí le permite tomar aire y recibir el respaldo del plantel. Y especialmente, de Arturo Vidal.

El King, que miró las cosas desde el banquillo hasta el segundo tiempo, sorprendió al darle un enorme respaldo al artillero uruguayo. Eso no fue todo, ya que también aprovechó de hacerle un llamado a Fernando Ortiz para recuperar al atacante para la recta final… ¿E incluso el 2026?

Arturo Vidal le presta el ropero entero a Salomón Rodríguez en Colo Colo

El regreso al gol de Salomón Rodríguez ratifica el alza que ha tenido Colo Colo de la mano de Fernando Ortiz. El Cacique consiguió un triunfo clave de la mano del uruguayo, quien no celebraba desde febrero en Copa Chile.

Arturo Vidal aplaudió a Salomón Rodríguez por volver al gol y cortar su mala racha en Colo Colo. Foto: Photosport.

Arturo Vidal fue uno de los jugadores que sacó la voz tras el encuentro y aprovechó de referirse al caso del uruguayo. “Sí, ha sido un año complicado para Colo Colo, Salomón ha vivido momentos muy difíciles. La gente a veces critica, está bien, siempre han nombrado el precio por el que lo trajeron y entonces eso la gente lo toma mal“.

Aunque más allá de eso, el King remarcó que Rodríguez no ha bajado los brazos. “Es un jugador que se prepara, que se entrena, tiene una humildad increíble, siempre está preparado para ayudar, siempre está atento a las ocasiones, no se lesiona nunca, siempre está entrenando, entonces uno lo sabe y, gracias a Dios, se le pudo dar hoy día de marcar“.

En esa misma línea, Arturo Vidal enfatizó en que el uruguayo debe sentir el respaldo hasta de Fernando Ortiz, al que le hizo un especial llamado. “El cariño que le tenemos a él es muy grande, entonces un jugador así necesita confianza porque tiene mucho talento, por algo llegó a Colo Colo“.

Quedará esperar ahora para ver si es que esto le permite al artillero el poder renacer en la recta final. El Eterno Campeón necesita goles para poder meterse en Copa Sudamericana y justo recupera a un jugador que llegó precisamente para ello.

Salomón Rodríguez vuelve al gol después de casi un año y le da tres puntos de oro a Colo Colo. El delantero no lo ha pasado bien en el Cacique, pero poco a poco le ha ido dando vuelta la mano a las cosas, aunque con las dudas sobre lo que será su futuro.

¿Cuáles son los números de Salomón Rodríguez esta temporada?

Con su actuación ante Unión La Calera, Salomón Rodríguez llegó a los 25 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y no tiene asistencias en los 1.056 minutos que acumula dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Salomón Rodríguez buscará seguir marcando en el próximo e importante partido que tiene Colo Colo. Este viernes 28 de noviembre a partir de las 20:00 horas el Cacique visita a Cobresal en una final por la clasificación a Copa Sudamericana.

