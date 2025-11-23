Colo Colo sacó la aplanadora y goleó por 4-1 a Unión La Calera, por la antepenúltima y 28° fecha de la Liga de Primera. El Cacique se puso en ventaja con los goles de Lucas Cepeda, Javier Correa y Víctor Felipe Méndez en el primer tiempo.

Ya en el complemento La Calera descontó por intermedio de Ignacio Mesías, pero lo que vendría después fue surrealista: Marcos Bolados se perdió un gol insólito, sólo frente al arco, a centímetros de la línea de meta.

En los 84′ Lucas Cepeda apareció por la izquierda. Cerca del vértice del área chica saca el centro por con veneno e intención y en el segundo palo apareció Bolados, pero el delantero, que sólo debía empujarla, frenó el balón y la habría sacado de la línea su la trayectoria del balón no hubiese ido levemente desviada fuera del pórtico.

Farra para no creer de Bolados que favorece a Salomón Rodríguez

Fue una postal de segundo desoladores para un delantero que se ha mantenido en Colo Colo, pero que siempre le ha costado, ganándose de tanto en tanto las críticas de las huestes albas.

Por suerte la historia terminó feliz para otro colocolino: Salomón Rodríguez, el atacante uruguayo del Cacique, que apareció desde atrás para aprovechar la farra de Bolados y romper su larga racha sin anotar. Fue el definitivo 4-1 en el estadio Monumental.

Hasta ahora, Salomón Rodríguez registraba sólo dos goles en Colo Colo, ambos por Copa Chile en un registro total de 24 partidos con los albos este 2025.

Puntualmente, Rodríguez no festejaba un gol hace más de nueves meses. El último registro databa del 13 de febrero, cuando anotó un tanto en el 4-0 frente a San Felipe.

Para cerrar el 2025, Colo Colo ahora debe visitar a Cobresal y recibir a Audax Italiano. Por el momento, tras el triunfo de este domingo, el Cacique se logra meter en cupo de Copa Sudamericana 2026.