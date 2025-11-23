Colo Colo sale a la cancha hoy domingo tras el receso por la fecha FIFA y las elecciones. El Cacique enfrentará a Unión La Calera en el Estadio Monumental, en un partido crucial en sus aspiraciones por clasificar a la próxima Copa Sudamericana.

El ganar es importantísimo para los albos, ya que con la derrota del pasado viernes de Cobresal ante Iquique tiene la posibilidad de por fin meterse en ese séptimo puesto les permitirá irse de copas en el año entrante.

Además, esto será clave pensando en la conformación del plantel 2026 del Cacique. El clasificar a la Sudamericana se traducirá en un dinero extra para el mercado de fichajes, donde si bien se buscará el contratar algunos nombres potentes, también habrá que darle una oportunidad de los más jóvenes.

El jugador calerano que Colo Colo tiene en el radar

En ese sentido, uno de los jugadores que hoy en el Monumental dará una suerte de examen será Diego Ulloa, lateral izquierdo de 22 años que ha sido uno de los pilares en la defensa de Unión La Calera.

El canterano tiene contrato vigente con el Cacique y termina su préstamo con los cementeros en diciembre. Desde hace bastante el defensor que ha tenido que salir para poder jugar. Sin ir mas lejos en el 2022 estuvo a préstamo en Deportes La Serena y en el 2023 en Barnechea, mientras que desde el 2024 que está en La Calera.

Hay que destacar que Ulloa fue parte del pago para que por fin Colo Colo pudiesen comprar a Erick Wiemberg tras dos años negociando su préstamo con Unión La Calera y Deportes Valdivia.

Diego Ulloa está en la carpeta de Colo Colo para el próximo mercado de fichajes.

Para que Wiemberg firmara hasta 2027 el formado en casa debió quedarse por una temporada más en La Calera, cesión que llegará a su término ahora en diciembre para que pueda volver al Cacique. ¿Tendrá la chance de pelear por un puesto con el mismo jugador por el que fue moneda de cambio?

Los números de Diego Ulloa en este 2025

El jugador de 22 años ha jugado en esta temporada un total de 32 compromisos, siendo 24 por la Liga de Primera y ocho en Copa Chile, sumando un total de 2.783 minutos de acción.

Hay que destacar que de esos 34 partidos que han jugado los cementeros en este año Ulloa ha sido titular en 32. Solo no jugó en la fecha 10, 17 y 25 de Liga de Primera.

¿A qué hora juega Colo Colo vs La Calera?

Albos y cementeros se enfrentarán hoy domingo 23 de noviembre desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental. Este partido será válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.