El gestor de contraseñas NordPass realizó su informe anual con las 200 passwords más usadas en el mundo y, en su apartado por países, Colo Colo integra el top 10 de la clave de seguridad más usada por los chilenos en la web y aplicaciones.

Según el estudio, “colocolo” encontró 7.808 casos de coincidencia, ocupando el sexto lugar de combinaciones posibles más utilizadas, y el único término relacionado al fútbol chileno que aparece en los primeros lugares.

Cabe recordar que este es el séptimo informe realizado por NordPass y no es primera vez que el Cacique aparece en este listado.

No es la primera vez de Colo Colo top password

Por ejemplo, en 2023 “colocolo91” ocupó el puesto 16 de las contraseñas más utilizadas y repetidas en territorio chileno.

Colo Colo es de las contraseñas más usadas en Chile durante 2025.

Eso sí, el fin de de NordPass es precisamente reducir el número de coincidencias y alentar a los usuarios de internet a crear contraseñas poco comunes y distintas entre las diferentes cuentas de cada persona, para así resguardar la seguridad de éstas.

En la actualidad la mayoría de las plataformas permiten, incluso exigen, que las contraseñas sean combinaciones alfanuméricas con al menos una mayúscula y algún signo de puntuación.

Las contraseñas más usadas en Chile durante 2025

1.- 123456789

2.- passord

3.- 12345678910

4.- nobody00

5.- 1234567890

6.- colocolo

7.- nobody

8.- 123123

9.- 1234567

10.- 12w3e4r

11.- hola1234

12.- benjamin

13.- contraseña

14.- 654321

16.- santiago1

17.- catrasca1