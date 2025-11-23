Es tendencia:
Bien y mal: Colo Colo es top 10 entre las contraseñas más usadas por los chilenos en internet durante el 2025

Según el informe anual de NordPass, Colo Colo ocupa un lugar destacado entre las passwords más repetidas del 2025 en Chile, lo que confirma la popularidad del Cacique. Eso sí, en la práctica revela un detalle que no está bien.

Por Diego Jeria

Colo Colo vuelve a ser una de las contraseñas más utilizadas en Chile durante el 2025.
El gestor de contraseñas NordPass realizó su informe anual con las 200 passwords más usadas en el mundo y, en su apartado por países, Colo Colo integra el top 10 de la clave de seguridad más usada por los chilenos en la web y aplicaciones.

Según el estudio, “colocolo” encontró 7.808 casos de coincidencia, ocupando el sexto lugar de combinaciones posibles más utilizadas, y el único término relacionado al fútbol chileno que aparece en los primeros lugares.

Cabe recordar que este es el séptimo informe realizado por NordPass y no es primera vez que el Cacique aparece en este listado.

No es la primera vez de Colo Colo top password

Por ejemplo, en 2023 “colocolo91” ocupó el puesto 16 de las contraseñas más utilizadas y repetidas en territorio chileno.

Colo Colo es de las contraseñas más usadas en Chile durante 2025.

Eso sí, el fin de de NordPass es precisamente reducir el número de coincidencias y alentar a los usuarios de internet a crear contraseñas poco comunes y distintas entre las diferentes cuentas de cada persona, para así resguardar la seguridad de éstas.

En la actualidad la mayoría de las plataformas permiten, incluso exigen, que las contraseñas sean combinaciones alfanuméricas con al menos una mayúscula y algún signo de puntuación.

Las contraseñas más usadas en Chile durante 2025

1.- 123456789
2.- passord
3.- 12345678910
4.- nobody00
5.- 1234567890
6.- colocolo
7.- nobody
8.- 123123
9.- 1234567
10.- 12w3e4r
11.- hola1234
12.- benjamin
13.- contraseña
14.- 654321
16.- santiago1
17.- catrasca1

