Seguramente cada vez que creas una cuenta en alguna aplicación o plataforma de Internet te complicas con las contraseñas. Muchos tienden a usar la misma para todo, aunque el panorama se complica cuando te exigen usar mayúsculas, números y símbolos.

Pese a todo ello, las personas se las ingenian para crear claves sencillas que sean fáciles de recordar. En ese contexto, la plataforma NordPass reveló cuáles son las veinte contraseñas más repetidas en Chile, con el fin de advertir su uso y fomentar que las personas creen passwords más complejas.

¿Cuáles son las veinte contraseñas más usadas en Chile?

En su edición de este año 2023, el informe de NordPass analizó una base de datos masiva que recopiló en colaboración con investigadores independientes de 35 países, especializados en incidentes de ciberseguridad. Con ello, pudo revelar cuáles son las 20 contraseñas más repetidas en Chile en la actualidad:

123456 admin 12345 12345678 123456789 111111 password 12345678910 UNKWOWN krakatoa 1a2b3c4d 1234567890 benjamin 1234567 antonio colocolo91 q1w2e3r4 pegamento123 felipe1236548 garlas05

Como se puede ver en el listado, la gran mayoría de claves son contraseñas numéricas que parten desde el número 1, algo muy fácil de descifrar para alguien que quiere robar tu cuenta.

También, es común que se escriban nombres sin ningún número ni carácter especial. Mientras que también llama la atención que sea popular el uso de “colocolo91“, en referencia al título de los albos en la Copa Libertadores de 1991.

Estas son las contraseñas más usadas en todo el mundo

Además de mostrar las claves más repetidas en Chile, NordPass reveló el ranking de las contraseñas más usadas en todo el mundo. La gran mayoría se pueden descifrar en un segundo:

123456 admin 12345678 123456789 1234 12345 password 123 Aa123456 1234567890 UNKNOWN 1234567 123123 14 111111 Password 12345678910 000000 admin123 ******** user

¿Cómo crear una contraseña segura?

Muchas veces hacer una clave no es sencillo, ya que hay que recordarla y no confundirla con la decena de otras contraseñas que se tiene en diferentes plataformas. Sin embargo, la principal recomendación es no usar las claves que aparecen en el ranking antes elaborado, sobre todo solo continuaciones numéricas.

Otra de llos consejos es que no uses datos personales ni de tus familiares, por ejemplo, no pongas tu nombre, ni fechas de nacimiento, ni tu dirección. Tampoco es bueno que uses a tu equipo de fútbol.

Actualmente la mayoría de plataformas te exigen que escribas letras, números, mayúsculas y símbolos como # o %, como la ClaveÚnica. Una combinación de todos esos elementos mejora la seguridad de tu clave, y sobre todo, debes ocupar una palabra que sea fácil de recordar para ti, pero que nadie más pueda imaginar.

Sin embargo, esta combinación es conocida por los hackers, por lo que una mejor estrategia es la de utilizar combinaciones de varias palabras que no tengan sentido, o que lo tengan solo para ti. Si es posible que la puedas olvidar, anótala en algún cuaderno o en algún lugar seguro que nadie pueda robarte.

También, es recomendable que no uses la misma clave para todo, ya que si te hackean en una cuenta, podrían hacerlo en todas las plataformas que tienen esa misma clave. Tampoco compartas tus passwords con nadie y, si es que puedes, podrías ir cambiándolas cada cierto tiempo.