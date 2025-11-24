Colo Colo sigue firme en su lucha por meterse en la Copa Sudamericana y este domingo dio un paso clave. El Cacique goleó por 4 a 1 a Unión La Calera en el Estadio Monumental, en un partido que tuvo a Arturo Vidal en la banca.

El King hizo su regreso luego de los problemas físicos que lo complicaron en las últimas semanas, pero mirando todo desde el banquillo. El equipo y especialmente el mediocampo tuvo una gran actuación, lo que de inmediato lo instaló en la banca para lo que queda.

Y si bien se perderá el duelo clave de la próxima semana por acumulación de amarillas, al volante no dudaron en preguntarle por su particular retorno. Pero lo que nadie vio venir fue la respuesta que tuvo para explicar su situación, la que no le preocupa para nada.

Arturo Vidal asegura que fue suplente en Colo Colo sólo por su lesión

Para nadie es un misterio que a Arturo Vidal le gusta estar siempre en la cancha aportando con lo suyo. Sin embargo, luego de su lesión Colo Colo parece haber encontrado el mediocampo que necesitaba y más luego de golear a Unión La Calera.

Arturo Vidal fue banca y Colo Colo jugó uno de sus mejores partidos del año. Foto: Photosport.

Con Tomás Alarcón, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez el Cacique tiene un ritmo que parece sacar lo mejor de sí. Es por ello que tras el partido le preguntaron al King sobre cómo siente el estar mirando en la banca, a lo que respondió de una forma que nadie imaginó. “No, pero vengo de una lesión“, comenzó explicando.

Aunque lo más llamativo vino después, cuando aseguró que Fernando Ortiz lo tiene sentado porque no está al 100% más que por un tema de juego. “No fui suplente porque hay alguien mejor que yo“.

Eso sí, Arturo Vidal reconoció que había compañeros en mejor estado físico. “Sí físicamente había mejores porque hace cuatro semanas que no juego, sólo he entrenado y es difícil meterse faltando tan poco para terminar el campeonato“.

En esa misma línea, el King remarcó que lo que vale es que Colo Colo pueda sumar de a tres. “Lo tomo con tranquilidad, el equipo lo hizo espectacular y el que gana siempre sigue. Eso es lo importante, que el equipo se metió en carrera“.

Finalmente, el volante aseguró que no tiene un rol secundario. “Quedan dos partidos y no juego el otro, queda uno. Estoy preparado para lo que venga, si tengo que ayudar de afuera lo voy a hacer“.

Arturo Vidal tendrá que tomar decisiones importantes sobre su futuro en Colo Colo. Fernando Ortiz parece haber encontrado a quienes le ayudan a plasmar su juego en el Cacique, lo que dejaría al King relegado a un rol de líder desde afuera.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Con su actuación ante Unión La Calera, Arturo Vidal llegó a los 26 partidos oficiales con Colo Colo en la temporada 2025. En ellos ha aportado con 3 goles y 1 asistencia en los 1.764 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Sin Arturo Vidal a disposición, Colo Colo se prepara para lo que será una verdadera final por la clasificación a Copa Sudamericana. El próximo viernes 28 de noviembre desde las 20:00 horas el Cacique visita a Cobresal en El Salvador.