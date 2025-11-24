La primera de sus tres finales ganó Colo Colo este domingo, porque le pasó por encima a Unión La Calera en pleito válido por la fecha 28° de la Liga de Primera.

El equipo de Fernando Ortiz fue muy superior al cementero y ganó por un claro 4-1 en el estadio Monumental, de hecho, los albos podrían haber marcado más goles, ya que no estuvieron finos en el finiquito.

Una de las sorpresas en Colo Colo fue la suplencia de Arturo Vidal, quien se tomó con naturalidad ir a la banca y habló tras el partido.

Arturo Vidal asegura que Colo Colo no arregla el año con nada

El Cacique trepó al séptimo puesto de la tabla de posiciones y con ello está clasificando a la Copa Sudamericana, situación que para el King no es suficiente.

“El año acá en Colo Colo no se salva con una clasificación. Se salva con títulos y este año no logramos ni uno, así que no. Creo que ha sido un año malo para nosotros, pero estamos fuertes de cabeza y sabemos que el próximo año será mucho mejor si nos preparamos y si las cosas se tienen que dar”, dijo el ex Juventus.

Arturo Vidal habló de la Sudamericana. Foto: Felipe Zanca/Photosport

Luego, a Vidal le preguntaron por cuál es la mejor institución de Chile, en referencia a la polémica de Esteban Pavez, y se molestó por la consulta.

“De eso no hay duda, todos sabemos que es Colo Colo, pero de eso no voy a hablar, a mí háblenme de fútbol, ya estoy aburrido con esos temas”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora juegan Cobresal vs Colo Colo por la Liga de Primera?

El partido entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 29° de la Liga de Primera se jugará este viernes 28 de noviembre, a partir de las 20:00 horas en el estadio El Cobre de El Salvador.

