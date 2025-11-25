Filtran el nombre del portero que busca Colo Colo: Fue Mundialista, lo sufrió Chile y está libre

Colo Colo ya empieza a mirar lo que será la temporada 2026. El Cacique tiene que abrochar el puesto para Copa Sudamericana y está obligado a sumar en las dos finales que se avecinan ante Cobresal y Audax Italiano.

Pese a ello, desde el Estadio Monumental ya se indica que empiezan a rondar nombres para potenciar el equipo el año que viene. Y uno de los puestos que tiene prioridad es en el arco. La inminente salida de Brayan Cortés dejará un cupo libre y Fernando Ortiz necesita otro especialista para pelear el puesto con Fernando De Paul y Eduardo Villanueva.

El tema es que para el mercado de fichajes que se avecina ya empieza a rondar un nombre que es más que conocido en Chile. Esto tiene relación con el golero Pedro Gallese y que acaba de finalizar su vínculo con Orlando City. Interés que reveló el Líbero, donde aseguraron que el futbolista interesa en el Popular.

¿Pedro Gallese a Colo Colo?

El portero peruano de 35 años es de los sobrevivientes de la era Ricardo Gareca y actualmente lidera al elenco del Rímac. Incluso fue capitán contra Chile en la pasada fecha FIFA. En su haber además se contabiliza la disputa de la final de Copa América 2019 y el Mundial 2018.

Ahora el tema es si Colo Colo podrá conquistar al golero. Esto porque desde Perú se indica que los albos no corren solos. Según el medio citado, también hay interés desde América de Cali y más atrás Alianza Lima. Por lo que será fundamental si el Cacique clasifica a Copa Sudamericana para convencerlo.

Tema no menor, aunque desde ByN han declinado a referirse a posibles contrataciones ni a hablar de nombres en particular. “Vamos a esperar a terminar los partidos que nos quedan. No hemos conversado con nadie. No vamos a hablar de jugadores en particular. Recién vamos a conversar después del 7 de diciembre (último partido ante Audax). Ahí veremos cómo se va a estructurar el plantel”, sentenció Aníbal Mosa, el presidente de ByN.

