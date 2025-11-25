Colo Colo sigue disfrutando de su buena victoria sobre Unión La Calera del pasado domingo. El Cacique sumó tres puntos de oro en su afán de clasificar a la próxima Copa Sudamericana, algo clave para salvar los muebles en este irregular año.

Por lo mismo y para levantar el nivel del equipo, es que se podría venir una reestructuración completa en el actual plantel de Fernando Ortiz. Son varios los que se marcharán del club, sobre todo por la gran cantidad de jugadores que termina contrato.

Uno de ellos es Sebastián Vegas, quien finaliza su préstamo con los albos y, a menos que el Cacique haga un esfuerzo, volverá al Monterrey de México. Sin embargo, el destino del defensor central podría cambiar para sorpresa de varios.

El otro equipo mexicano que quiere a Vegas

De acuerdo a información entregada por el periodista Paco Montes de Fox Sports México, el todavía defensor del Cacique está en la mira del Club León para la próxima temporada 2026.

Si el Cacique quiere extender la estadía del jugador tiene dos caminos: o paga los 1,5 millones de dólares que exige Monterrey por su pase o llega a un acuerdo para alargar un tiempo más su préstamo en el club.

Sebastián Vegas ha jugado en cuatro partidos con Fernando Ortiz como DT de Colo Colo. | Foto: Photosport.

“Tengo contrato hasta el 31 de diciembre y no sé nada más. Las ganas siempre están (para quedarse)”, aseguró el propio Vegas en charla con Radio Cooperativa. ¿Se podrá quedar en el Cacique el defensor?

Los números de Sebastián Vegas en Colo Colo

El defensor de 28 años ha jugado en esta temporada un total de 34 partidos con los albos, siendo 21 por la Liga de Primera, seis en Copa Libertadores, seis en Copa Chile y uno en la Supercopa. Ha convertido tres goles, visto nueve amarillas y una roja directa en 2.583 minutos de acción.

El próximo partido de Colo Colo

Los albos volverán a la acción este viernes 28 de noviembre cuando a partir de las 20:00 horas visite a Cobresal en el Estadio El Cobre. Este duelo será válido por la fecha 29 de la Liga de Primera 2025.

