Brayan Cortés ha alternado buenas y no tan buenas en su paso por Peñarol en este segundo semestre. El meta ha podido destacar gracias a sus atajadas, pero también por algunos groseros errores, algo que instala varias dudas para alguien que todavía pertenece a Colo Colo.

Y es que el préstamo del iquiqueño está por terminar en una semanas más, por lo que volverá al Cacique si es que el Manya no paga por quedarse con su pase para la temporada 2026.

Al respecto habló fuerte y claro Aníbal Mosa, quien en su calidad de presidente de Colo Colo aseguró que si Peñarol quiere quedarse con Cortés, tienen que mandar el dinero correspondiente al Monumental.

El mensaje claro de Colo Colo a Peñarol

El mandamás albo declaró tras la reunión del directorio de Blanco y Negro de este miércoles que “cuando hicimos el acuerdo con ellos, se estipuló una opción de compra. Si ellos quieren quedarse con Brayan Cortés, tienen que mandarnos un cheque”.

En ese sentido y al ser consultado sobre otra fórmula para extender la estadía de Cortés en Uruguay, el puertomontino aseguró que “hasta el momento, no. A no ser que ellos quieran buscar otra situación diferente que le sirva a ambas partes”.

“El contrato dice que, si Peñarol quieren quedarse con Brayan Cortés, tienen que pagar la opción de compra que está estipulada”, agregó.

Brayan Cortés debe volver en unas pocas semanas a Colo Colo si Peñarol no compra su pase.

Para cerrar y apuntando a lo que será la próxima temporada, Mosa aseguró que “la inversión que hicimos este año es una de las más grandes del club en su historia. Si bien es cierto que los resultados, los comportamientos de la hinchada y todas las cosas que trajo ese fatídico 10 de abril hicieron que no brillaran, vamos a tener un análisis después del partido con Audax. Pero igual tenemos que tener un plantel competitivo”.

Los números de Brayan Cortés en Peñarol

El meta de 30 años ha jugado con los Carboneros un total de 20 compromisos, en los que ha recibido 17 goles y entregado en diez oportunidades su portería imbatida en 1.830 minutos de acción.

