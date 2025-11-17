Con Brayan Cortés como titular, Peñarol logró la épica y dio vuelta la semifinal contra Liverpool en la Liga AUF Uruguaya. Ahora, los carboneros jugarán dos finales contra Nacional por la definición del título, instancias en donde sí o sí quiere estar el portero chileno.

Pero hay problemas. En Uruguay encendieron las alarmas por la situación del arquero que está a préstamo desde Colo Colo, porque podría quedar fuera de los clásicos que se disputarán los domingos 23 y 30 de noviembre.

Después de jugar los 90′ del tiempo reglamentario y los 30′ de alargue contra Liverpool, Brayan Cortés sintió molestias y su presencia está en duda para la definición del título uruguayo. El portero tendrá que hacerse exámenes médicos para ver si puede llegar a los partidos más importantes del año.

Desde Carve Deportiva entregaron la noticia: “Brayan Cortes sufrió una fuerte contractura. El martes se le realizarán estudios para comprobar la entidad de la lesión. El chileno quiere estar sí o sí en los clásicos”.

Brayan Cortés preocupa a todos en Peñarol

Habrá que ver si Brayan Cortés puede disputar las finales del torneo uruguayo contra Nacional. Sin duda, esta es una situación que también siguen con atención en Colo Colo, porque estas apariciones podrían definir el futuro del portero y si los carboneros deciden comprarlo.

La primera final está agendada para este domingo 23 de noviembre. La siguiente se jugará una semana después, el domingo 30. Los partidos se jugarán en el Estadio Campeón del Siglo y en el Gran Parque Central, y las localías se definirán en un sorteo que realizará la AUF durante esta semana.