¿Vuelve a Colo Colo? Brayan Cortés da pistas sobre su futuro tras gritar campeón con Peñarol

Brayan Cortés tuvo un duro comienzo en Colo Colo este 2025. Tras su fallida salida del elenco “Popular” el también seleccionado nacional no logró rendir como debía y finalmente dejó al Cacique en agosto pasado para iniciar su primera aventura internacional en Peñarol de Uruguay.

En el “Manya”, Cortés ha vivido de dulce y de agraz, no obstante, actualmente vive el lado positivo tras coronarse como campeón del torneo de Clausura con el elenco carbonegro, sumando así su segundo título en menos de una semana tras haber logrado el título de campeón de la Copa Uruguay.

Fue en ese contexto donde el ex Iquique habló con la prensa y tocó varios puntos, entre ellos, recordó su estadía en el Cacique e incluso se dio el tiempo de hablar de su futuro.

ver también Aseguran que Colo Colo ya tiene a su primer cortado para el 2026: “No ha convencido”

El deseo de Brayan Cortés para la temporada 2026:

Fue en ese momento donde Brayan Cortés fue consultado por sus deseos de cara a la temporada 2026, recordando que el portero de 30 años está a préstamo desde Colo Colo y que debe regresar a Macul a finales de temporada en caso de que no se llegue a acuerdo con el elenco charrúa.

Fue ahí donde Cortés entremedio de una sonrisa, declaró: “Quiero seguir acá, si es que se da. Se verá en su momento. Estoy muy tranquilo, feliz. Vivo el día a día. Después se hablará. Estoy muy feliz, mi familia está bien y espero que eso se vea reflejado en la cancha” , concluyó el guardameta.

Lo cierto es que el futuro de Cortés no está del todo en sus manos, ya que su pase sigue perteneciendo a Colo Colo -Tiene contrato hasta diciembre del 2027-por lo que en el caso de que el “Manya” desee quedarse con sus servicios de manera definitiva, deberá pagar una cláusula de rescisión que asciende a los 1,4 millones de dólares.

Publicidad