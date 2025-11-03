Colo Colo vive un complicado 2025, donde quedó eliminado de la Copa Libertadores de forma temprana, recibió una gran sanción por parte de la CONMEBOL y no ha podido levantar cabeza en el Campeonato Nacional, complicando sus opciones de clasificar a una copa internacional, todo esto en el año del Centenario.

Ante este complejo panorama, los albos ya comienzan a planificar el 2026 y con ello, habrá grandes cambios dentro del plantel donde revelaron quien sería la primera gran salida del equipo.

El jugador que dejará Colo Colo a fin de año

Según reveló el periodista Renzo Luvecce, Emiliano Amor no seguirá con los albos la próxima temporada. “Finaliza contrato y quedará con el pase en su poder. Me indicaron que no está dentro de los planes de la dirigencia a pesar de que este año fue reincorporado, pero por nivel no ha convencido”.

Agregando que una de las metas de la dirigencia para la planificación 2026 es renovar toda la línea defensiva y “reforzarla con jugadores calados”.

Emiliano Amor no seguirá con los albos el 2026/Photosport

El duro presente de Colo Colo

Los albos se encuentran en el octavo puesto de la tabla de posiciones que, de cerrarse así, quedan fuera de todas las competiciones internacionales.

Sin embargo, con pocas fechas por disputar, Colo Colo se encuentra a tan solo 7 puntos de Palestino, que va en séptimo lugar, y se llevaría el último cupo a Copa Sudamericana.

También, la distancia con Cobresal, que va tercero y de mantener ese resultado ingresara a la fase de clasificados de la Libertadores, es de 9 puntos, por lo que los dirigidos por Fernando Ortiz deberán solamente sumar triunfos.

Los albos enfrentarán este sábado 8 de noviembre a Unión Española y a Unión La Calera el próximo 23 de este mes.

En conversación con ADN Radio, Ángel Maulén, Director de Blanco y Negro, se refirió al presente de los albos. “Vamos a tener que rebajar los costos del plantel, aunque quedemos en la Copa Sudamericana, porque la caja no nos da. Estamos con problemas de caja, de fútbol y en los proyectos que íbamos a desarrollar”.

“Nos preparamos mucho para el centenario y para avanzar en algo en el estadio, pero ha sido un fracaso absoluto. Especialmente el fracaso en lo deportivo. Tenemos un plantel que nos costó carísimo y el otro día empatamos con Limache”.