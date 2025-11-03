Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado de pases

Aseguran que Colo Colo ya tiene a su primer cortado para el 2026: “No ha convencido”

Los albos están planificando la temporada 2026 con grandes cambios, donde ya tendrían definido al jugador que no seguirá en el plantel.

Por Andrea Petersen

Sigue a Redgol en Google!
El jugador que ya tendría definido su futuro en el plantel de los albos.
© JAVIER TORRES/PHOTOSPORTEl jugador que ya tendría definido su futuro en el plantel de los albos.

Colo Colo vive un complicado 2025, donde quedó eliminado de la Copa Libertadores de forma temprana, recibió una gran sanción por parte de la CONMEBOL y no ha podido levantar cabeza en el Campeonato Nacional, complicando sus opciones de clasificar a una copa internacional, todo esto en el año del Centenario.

Ante este complejo panorama, los albos ya comienzan a planificar el 2026 y con ello, habrá grandes cambios dentro del plantel donde revelaron quien sería la primera gran salida del equipo.

El jugador que dejará Colo Colo a fin de año

Según reveló el periodista Renzo Luvecce, Emiliano Amor no seguirá con los albos la próxima temporada. “Finaliza contrato y quedará con el pase en su poder. Me indicaron que no está dentro de los planes de la dirigencia a pesar de que este año fue reincorporado, pero por nivel no ha convencido”.

Agregando que una de las metas de la dirigencia para la planificación 2026 es renovar toda la línea defensiva y “reforzarla con jugadores calados”.

Emiliano Amor no seguirá con los albos el 2026/Photosport

Emiliano Amor no seguirá con los albos el 2026/Photosport

¡Cambios totales! La estrategia que tiene lista Colo Colo si es que no logran alguna clasificación

ver también

¡Cambios totales! La estrategia que tiene lista Colo Colo si es que no logran alguna clasificación

El duro presente de Colo Colo

Los albos se encuentran en el octavo puesto de la tabla de posiciones que, de cerrarse así, quedan fuera de todas las competiciones internacionales.

Publicidad

Sin embargo, con pocas fechas por disputar, Colo Colo se encuentra a tan solo 7 puntos de Palestino, que va en séptimo lugar, y se llevaría el último cupo a Copa Sudamericana.

También, la distancia con Cobresal, que va tercero y de mantener ese resultado ingresara a la fase de clasificados de la Libertadores, es de 9 puntos, por lo que los dirigidos por Fernando Ortiz deberán solamente sumar triunfos.

Los albos enfrentarán este sábado 8 de noviembre a Unión Española y a Unión La Calera el próximo 23 de este mes.

Publicidad

En conversación con ADN Radio, Ángel Maulén, Director de Blanco y Negro, se refirió al presente de los albos. “Vamos a tener que rebajar los costos del plantel, aunque quedemos en la Copa Sudamericana, porque la caja no nos da. Estamos con problemas de caja, de fútbol y en los proyectos que íbamos a desarrollar”.

“Nos preparamos mucho para el centenario y para avanzar en algo en el estadio, pero ha sido un fracaso absoluto. Especialmente el fracaso en lo deportivo. Tenemos un plantel que nos costó carísimo y el otro día empatamos con Limache”.

Lee también
Córdova lo ninguneó, fue campeón con Coquimbo y ahora recibe llamado a la Roja
Selección Chilena

Córdova lo ninguneó, fue campeón con Coquimbo y ahora recibe llamado a la Roja

La chistosa anécdota de Alexis que casi se convierte en tragedia
Alexis Sánchez

La chistosa anécdota de Alexis que casi se convierte en tragedia

Fue campeón con Cobresal: histórico del fútbol chileno se retira
Chile

Fue campeón con Cobresal: histórico del fútbol chileno se retira

Los 3 nominados de la U a la Roja: ¿Qué partidos se pierden?
U de Chile

Los 3 nominados de la U a la Roja: ¿Qué partidos se pierden?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo