Brayan Cortés conquista su primer título fuera de Chile: es campeón con Peñarol

Brayan Cortés conquistó su primer título fuera de Chile. Fue en el marco de la Copa AUF Uruguay, disputada en el mítico estadio Centenario, en el que pudo mantener el arco de Peñarol en cero ante Plaza Colonia.

El ex meta de Colo Colo fue titular en el triunfo que el Carbonero consiguió al vencer por 2-0 en un ajustado duelo, que recién se pudo abrir a los 63′, tras remate de Leo Fernández que, tras dar en el palo, rebotó en la espalda del meta Guillermo Reyes.

Ya sobre el final, a los 84 minutos, el poderoso cuadro charrúa pudo cerrar el partido gracias a un cabezazo de Eric Remedi, que recién había ingresado al terreno de juego.

Al aurinegro le llevó cuatro ediciones conseguir su primer título de este certamen. Esta campaña fue la mejor de su historia, pues jamás había llegado tan lejos luego de perder dos veces en semifinales anteriormente.

La felicidad de Brayan Cortés con su familia

Brayan Cortés tuvo una jornada tranquila, pues el encuentro fue controlado por el cuadro qeu dirige Diego Aguirre durante todo el trámite del encuentro.

La alegría del arquero nacional fue completa pues toda su familia estaba en el Centenario presenciando el encuentro.

Su esposa, Vane Montes, publicó una foto familiar al final del encuentro con la leyenda “orgullosa de ti siempre”, lo que refleje el buen pasar del arquero en ese segundo semestre.

Ahora tendrá un desafío grande el domingo, pues enfrentará a Defensor Sporting en el cierre del torneo Clausura, en el que puede consagrarse campeón.

