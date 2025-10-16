El arquero Lawrence Vigouroux se ha ganado el puesto en la selección chilena en los últimos partidos. Debutó en las eliminatorias y volvió a jugar en el amistoso e la Roja ante Perú.

Esa confianza que está demostrando tiene contento a Nicolás Peric, ex meta que actualmente es comentarista en Radio Pauta y en ESPN. En el lanzamiento del canal de streaming Picado TV conversó con Redgol sobre el puesto de portero para la selección chilena, asegurando que está bien cubierto con quien ataja en el Swansea de la B de Inglaterra.

“Me gusta, juega bien con los pies y es tranquilo. No te genera temores y uno siempre dice que el arquero lo que menos debe generarte es eso. Y a mí no me genera ninguno Vigouroux”, manifiesta el Loco Peric.

-¿Sientes que teniendo a Vigouroux no es necesario entonces pensar en recambio para la Roja en el puesto de arquero?

Hasta el momento los goles que le han hecho son los que debían haberle hecho y tiene 31 años. Es un puesto en el que no hay que proyectarse, no es como los otros puestos. Tiene 31 años y tenemos 8 años de arquero de ese nivel, que juega en Inglaterra y está bien físicamente.

-Parecido a lo que pasó con Bravo, que jugó hasta el último día de su carrera por la Roja.

Claudio se proyectó así, Nelson Tapia igual, el Cóndor Rojas, el Gato Osbén. En Chile tenemos la fortuna de generar grandes arqueros, de tener buenos preparadores. Son dúctiles, aprenden y absorben rápido. No tenemos problema en el arco, es donde menos problemas tenemos. Está Vigouroux y no necesitamos que aparezca alguien, porque no es necesario. El puesto es demasiado puntual y la alegría de uno es la tristeza de otro.

Para el Nico Peric, Vigouroux se ganó la titularidad en Chile

La pelea de Vigouroux con Cortés por el arco de la Roja

-Muchos piden que jueguen arqueros jóvenes, ¿es necesario verlos en la selección?

Tenemos a arqueros de 20 años, que sé que están, ¿pero hay que darle una oportunidad solamente porque es joven o hay que dársela porque se la merece? Vigouroux tiene por lo menos para seis años más, entonces está cubierto el arco. Y hablamos del que es titular ahora, pero también está Brayan Cortés.

-¿Piensas que Cortés está relegado con la aparición de Vigouroux o sigue siendo un nombre que entrega confianza?

Brayan nunca falló en la selección. Por eso no veo que esté complicado ese puesto en la selección, los períodos son largos y tenemos arqueros en buena edad.

Brayan Cortés es otro nombre sólido para Peric

–¿Cuesta jugar en la Roja después de haber tenido a Claudio Bravo?

Claudio Bravo era un arquero de otra categoría, está bien que después haya venido Brayan y si ahora lo compran en Peñarol va a ser garantía en la selección y va a generar competencia con Vigouroux, lo que es buenísimo. Eso se generará cuando venga un DT nuevo, estará linda la competencia.

-¿Es mejor que uno tome confianza y sea titular o ir probando arqueros?

Los que vengan de abajo deben apurarlos, pero no sé si signifique que vayan a jugar. De hecho espero que no jueguen, porque entre más juegue uno solo en un puesto que es de uno, es porque nos generó tranquilidad.

-Es lo que te pasó a ti con Claudio Bravo y también a otros arqueros.

Estando Claudio, por ejemplo estuvo Miguel (Pinto), pero a nadie le interesaba. Es un puesto demasiado específico: estando bien uno, no nos interesa tanto lo que hay atrás.

-¿Es el arco el puesto en el que Chile está más tranquilo para el futuro?

Te puede gustar o no, pero de que hay nombres y solidez, lo hay. No hay posibilidad de pensar que hay malos arqueros, hay cuatro y hasta cinco con el chico de Católica, Bernedo. En ese lugar no tenemos problemas, no hay que proyectar: ponte los guantes, al arco y ataja.

