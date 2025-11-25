Colo Colo se enfoca en el cierre de temporada y el gran objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana. Al mismo tiempo, con el fin de año tan cercano, comienzan a aparecer las primeras preguntas sobre el futuro de los jugadores. Lucas Cepeda es uno de los que podría partir.

El gran deseo del delantero de 23 años, además seleccionado nacional, es partir al extranjero y empezar a seguir el ejemplo de otros grandes jugadores chilenos. Es por eso que, con el mercado de fichajes cada vez más cerca, Lucas Cepeda abordó lo que viene para él.

En conferencia de prensa, el delantero primero mencionó que “estoy enfocado en conseguir estos dos triunfos y apoyar al equipo para lograr el objetivo, que es clasificar a la Copa Sudamericana“.

“Lo que pase después lo vamos a ver con mi representante, se va a sentar a tomar un café conmigo y me va a decir cuáles son los pasos a seguir. Nos vamos a juntar con el club y vamos a ver qué decisión vamos a tomar en conjunto“, complementó el delantero.

Lucas Cepeda se refirió a su futuro | Photosport

Lucas Cepeda: “Me encantaría darle los triunfos a Colo Colo”

“Ahora es enfocarme en estos dos partidos, tratar de apoyar y ayudar al equipo. Me encantaría seguir haciendo goles, hace mucho que no anoto en dos partidos seguidos, me encantaría eso y poder darle los triunfos a Colo Colo en conjunto con el equipo“, señaló Lucas Cepeda.

Para cerrar el año, el Cacique enfrentará a Cobresal y a Audax Italiano en las dos últimas fechas de la Liga de Primera. Superando esos dos encuentros, uno en El Salvador y otro en el Monumental, los albos asegurarán su clasificación a la Copa Sudamericana 2026.